Как рассчитать 1% с дохода свыше 300 000 руб. на разных режимах налогообложения + примеры расчетов

ИП, кроме тех, что работают на НПД и АУСН, обязаны уплачивать страховые взносы: фиксированные и дополнительные – с дохода свыше 300 000 руб. С фиксированными все просто – их размер определяет ФНС, а вот со взносами на превышение есть сложности.