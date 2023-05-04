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Как рассчитать 1% с дохода свыше 300 000 руб. на разных режимах налогообложения + примеры расчетов

ИП, кроме тех, что работают на НПД и АУСН, обязаны уплачивать страховые взносы: фиксированные и дополнительные – с дохода свыше 300 000 руб. С фиксированными все просто – их размер определяет ФНС, а вот со взносами на превышение есть сложности.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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