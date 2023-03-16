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Как СФР будет регистрировать юрлиц и ИП с 21 марта 2023 года

По новым правилам для регистрации ИП-работодателя в СФР не нужны никакие заявления. Все будет идти автоматически по данным ЕФС-1 о приеме первого работника или увольнении последнего.

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