Как СФР будет регистрировать юрлиц и ИП с 21 марта 2023 года

По новым правилам для регистрации ИП-работодателя в СФР не нужны никакие заявления. Все будет идти автоматически по данным ЕФС-1 о приеме первого работника или увольнении последнего.