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- Как СФР будет регистрировать юрлиц и ИП с 21 марта 2023 года
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Как СФР будет регистрировать юрлиц и ИП с 21 марта 2023 года
По новым правилам для регистрации ИП-работодателя в СФР не нужны никакие заявления. Все будет идти автоматически по данным ЕФС-1 о приеме первого работника или увольнении последнего.
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