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- Как узнать адрес ИП и зачем это нужно
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Как узнать адрес ИП и зачем это нужно
ИП плохо выполнил работу, сорвал сроки, взял предоплату и пропал, не отвечает на звонки, а из адресов – только электронная почта. Куда направить претензию? Суд не примет иск, если он подан с нарушением правил территориальной подсудности. Но адрес – это персональные данные, которых нет в открытом доступе. Что делать?
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