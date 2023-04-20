Как узнать адрес ИП и зачем это нужно

ИП плохо выполнил работу, сорвал сроки, взял предоплату и пропал, не отвечает на звонки, а из адресов – только электронная почта. Куда направить претензию? Суд не примет иск, если он подан с нарушением правил территориальной подсудности. Но адрес – это персональные данные, которых нет в открытом доступе. Что делать?