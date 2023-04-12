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Как вернуть переплату по зарплате

Сотрудник может добровольно внести переплату в кассу или на счет. Но если он не согласен с размером или основаниями для удержания, то придется искать другие способы.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
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