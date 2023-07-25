Как заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ) и не спутать с трудовым. Мини-курс За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ) и не спутать с трудовым.

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