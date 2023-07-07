Как заполнить 6-НДФЛ работнику, который стал нерезидентом. Мини-курс За пару минут видео в этом мини-курсе разберем порядок заполнения расчета 6-НДФЛ работнику, который утратил статус резидента РФ. 1

Видео Как заполнить раздел 1 расчета 6-НДФЛ для работника-нерезидента Как заполнить раздел 2 расчета 6-НДФЛ для работника-нерезидента