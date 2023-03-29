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- Когда ИП не надо платить фиксированные взносы
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Когда ИП не надо платить фиксированные взносы
Фиксированные взносы платят все ИП независимо от факта ведения деятельности. То есть, сам факт регистрации уже обязывает платить взносы. Но есть случаи, когда платить взносы не надо.
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