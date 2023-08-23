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- Когда с дохода при продаже имущества не надо платить НДФЛ. Мини-курс
6 карточек
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Когда с дохода при продаже имущества не надо платить НДФЛ. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, при каких условиях недвижимость не облагается НДФЛ.
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