Когда с дохода при продаже имущества не надо платить НДФЛ. Мини-курс За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, при каких условиях недвижимость не облагается НДФЛ.

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