Кто сдает уведомление о контролируемых иностранных компаниях

Близится срок сдачи ежегодного уведомления о КИК. У тех, кто будет сдавать отчет впервые, возникают вопросы, по какой форме нужно сдавать уведомление, в какой срок и каким способом. Мы сделали для вас инструкцию, в которой вы найдете ответы.