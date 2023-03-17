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- Кто сдает уведомление о контролируемых иностранных компаниях
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Кто сдает уведомление о контролируемых иностранных компаниях
Близится срок сдачи ежегодного уведомления о КИК. У тех, кто будет сдавать отчет впервые, возникают вопросы, по какой форме нужно сдавать уведомление, в какой срок и каким способом. Мы сделали для вас инструкцию, в которой вы найдете ответы.
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