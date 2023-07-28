НДС и отчетность при импорте из стран ЕАЭС в 2023 году. Мини-курс За пару минут видео в этом мини-курсе разберем особенности импорта из стран ЕАЭС.

Видео Как отчитаться перед таможней при импорте из стран ЕАЭС Кто обязан платить НДС при импорте из государств ЕАЭС в Россию Как сдать декларацию по косвенным налогам Условия получения вычета по НДС при импорте из стран ЕАЭС