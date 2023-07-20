Новые правила ведения персонифицированного учета с июня 2023. Мини-курс За пару минут видео в этом мини-курсе разберем новые правила ведения персонифицированного учета, вступившие в силу в июне 2023 года.

Видео Какие изменения по ведению персонифицированного учета вступили в силу В какие сроки необходимо предоставить в СФР анкету по форме АДВ-1 Как подать сведения персучета в СФР Когда уведомление об ошибках в сведениях персучета считается полученным