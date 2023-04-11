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Отпуск без сохранения зарплаты: правила оформления

Есть случаи, когда работодатель обязан предоставить сотруднику по его просьбе отпуск без сохранения зарплаты. В других случаях работодатель не обязан, но может такой отпуск предоставить. Разберем, когда можно или нужно предоставить сотруднику такой отпуск и как его оформить.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
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