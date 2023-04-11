Отпуск без сохранения зарплаты: правила оформления

Есть случаи, когда работодатель обязан предоставить сотруднику по его просьбе отпуск без сохранения зарплаты. В других случаях работодатель не обязан, но может такой отпуск предоставить. Разберем, когда можно или нужно предоставить сотруднику такой отпуск и как его оформить.