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Отпуск без сохранения зарплаты: правила оформления
Есть случаи, когда работодатель обязан предоставить сотруднику по его просьбе отпуск без сохранения зарплаты. В других случаях работодатель не обязан, но может такой отпуск предоставить. Разберем, когда можно или нужно предоставить сотруднику такой отпуск и как его оформить.
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