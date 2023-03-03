- Главная →
- Разборы законов →
- Почему за выплату зарплаты за декабрь в декабре могут оштрафовать
6 карточек
Входит в Клерк.Премиум
Почему за выплату зарплаты за декабрь в декабре могут оштрафовать
Еще до того, как заработал ЕНП, многие бухгалтеры беспокоились о нем и решили перестраховаться в декабре 2022го: выплатили зарплату до Нового года, а не после. А теперь в такой ситуации работодателя могут оштрафовать. За что?
и читайте 1 статью из сервиса «Разборы» в этом месяце бесплатно. Уже есть аккаунт с доступом?
Подключите демо-доступ к сервису «Разборы» бесплатно и читайте статью полностью
Уже есть аккаунт с доступом?
Комментарии