Почему за выплату зарплаты за декабрь в декабре могут оштрафовать

Еще до того, как заработал ЕНП, многие бухгалтеры беспокоились о нем и решили перестраховаться в декабре 2022го: выплатили зарплату до Нового года, а не после. А теперь в такой ситуации работодателя могут оштрафовать. За что?