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Почему за выплату зарплаты за декабрь в декабре могут оштрафовать

Еще до того, как заработал ЕНП, многие бухгалтеры беспокоились о нем и решили перестраховаться в декабре 2022го: выплатили зарплату до Нового года, а не после. А теперь в такой ситуации работодателя могут оштрафовать. За что?

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