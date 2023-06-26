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Порядок выплаты командировочных и отчетность по ним. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как выплачивать командировочные и отражать их в бухгалтерском учете.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .