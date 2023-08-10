Приказ о командировке. Мини-курс За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как оформить служебную командировку сотрудника в 2023 году.

Видео Как оформить служебную командировку сотрудника Нужно ли оформлять служебное задание и командировочное удостоверение Как оформить нахождение в командировке в выходные или праздничные дни