Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июле 2023 года

Подготовили для вас обзор разъяснений июля по НДС, НДФЛ, страховым взносам, налогу на прибыль, УСН, ЕСХН, ПСН, НПД, имущественным налогам, ЕНП, особенностям налогобложения в новых регионах и другим вопросам. Все кратко, четко, по делу.