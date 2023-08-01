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Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июле 2023 года

Подготовили для вас обзор разъяснений июля по НДС, НДФЛ, страховым взносам, налогу на прибыль, УСН, ЕСХН, ПСН, НПД, имущественным налогам, ЕНП, особенностям налогобложения в новых регионах и другим вопросам. Все кратко, четко, по делу.

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