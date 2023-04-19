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- Сокращенная и неполная рабочая неделя: в чем разница
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Сокращенная и неполная рабочая неделя: в чем разница
Продолжительность рабочей недели может быть разной. Обычно она составляет 40 часов в неделю, однако может быть и меньше – в том случае, если речь идет о сокращенной или неполной рабочей неделе. Эти два понятия отличаются друг от друга сразу по нескольким основаниям, которые важно не путать между собой.
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