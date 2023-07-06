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Оформляем совмещение должностей: шпаргалка для кадровика + образцы документов
Совмещение должностей спасает рабочие процессы, когда сотрудники разбегаются по отпускам, помогает компании пережить сложные времена, когда приходится экономить, а рабочих рук не хватает. Разберем, как правильно его оформить.
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