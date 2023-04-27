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Все штрафы за несдачу отчетности в 2023 году + таблица

Пропуск срока сдачи отчетности грозит организации или ИП штрафом. Его размер зависит от нескольких факторов: вида отчетности, наличия смягчающих или отягчающих обстоятельств, продолжительности просрочки.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .