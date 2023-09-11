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- Выездные налоговые проверки 2023: полный алгоритм и советы как снизить риски
Выездные налоговые проверки 2023: полный алгоритм и советы как снизить риски
Продленный мораторий не ограничил выездные ревизии ФНС – бизнесу не стоит расслабляться. Разбираемся, к кому придут налоговики в 2023 году, как все пройдет, что делать до, вовремя и после визита инспекторов, когда может быть повторная проверка и можно ли избежать контроля вовсе.
Комментарии1
интересно, а какова цена экономических индикаторов на американских горках 2020-2022г.. не говоря уже обо всех остальных "среднеотраслевых"