Выездные налоговые проверки 2023: полный алгоритм и советы как снизить риски Продленный мораторий не ограничил выездные ревизии ФНС – бизнесу не стоит расслабляться. Разбираемся, к кому придут налоговики в 2023 году, как все пройдет, что делать до, вовремя и после визита инспекторов, когда может быть повторная проверка и можно ли избежать контроля вовсе. 1 3

К кому могут прийти с выездной проверкой: основания для проведения Какие факторы повышают риск выездной проверки Как в итоге отберут кандидатов на ВНП Кого не проверяют в 2023 году и позже Как и где проходят выездные проверки Какие мероприятия допустимы в составе ВНП Как заканчивается выездная налоговая проверка: оформление результатов Как действовать после получения акта выездной проверки ИФНС Можно ли подготовиться к ВНП и как минимизировать риски Может ли ИФНС проводить сразу несколько выездных проверок в отношении налогоплательщика