Выплаты мобилизованным сотрудникам: что с НДФЛ, налогом на прибыль, НДС и взносами. Мини-курс За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие выплаты положены мобилизованным сотрудникам и какие налоги нужно заплатить.

Видео Сроки выплат мобсотруднику Как правильно заменить неиспользованный отпуск мобпризывнику Можно ли включать в расходы в целях уплаты налога с прибыли Облагаются ли взносами выплаты мобсотрудникам