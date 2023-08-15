Взносы по договорам ГПХ. Мини-курс За пару минут видео в этом мини-курсе разберем условия обложения договоров ГПХ страховыми взносами в 2023 году.

Видео Тариф страховых взносов по договорам ГПХ в 2023 году Какие есть исключения Какие выплаты по договорам ГПХ страховыми взносами не облагаются Почему важен статус исполнителя по договорам ГПХ