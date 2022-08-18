Смена патента при грузоперевозке. Личный опыт

Что делать?

Уведомить налоговый орган о смене ТС. Зачем? Потому что в связи с изменением грузоподъёмности, по которой рассчитывается налог по патенту, меняется и сам налог.

✔️То есть, мы должны подать заявление на применение нового патента и поменять автомобиль.

✔️Параллельно подаём заявление в добровольном виде о том, что у нас произошла смена автомобиля и нужно прекратить действие старого патента.

Что должна сделать налоговая?

Прекратить действие старого патента в течение 5 рабочих дней после получения заявления, выдать новый патент.

Что по факту? Ничего.

Мы пытаемся дозвониться и выясняем, что налоговая не принимает наше заявление по причине отсутствия доказательств о том, что мы не будем ездить на старом автомобиле.

То есть, с нас требуют фактические пояснения и доказательства.

Что мы делаем дальше?

Пишем письмо, в котором указываем причины, почему подобного рода действия налогового органа неприменимы.

И у нас на подтверждение нашей правоты есть конкретный документ. Есть два письма Минфина — от апреля 2019 года и от апреля 2022 года.

Они противоположны по содержанию — первое письмо утверждает, что патент можно не менять. Письмо от 2022 года, наоборот, сообщает, что если показатели, указанные в патенте изменились, надо получить новый патент. При этом нужно!!! прекратить действие старого патента.

Мы все сделали пошагово верно, никаких доказательств не приводили, просто написали пояснительное письмо. И вот сегодня получили положительный ответ🤗