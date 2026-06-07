Барсик в законе: новый источник данных в риск-портрете гражданина

Пока бухгалтерское сообщество замерло в ожидании очередных поправок в Налоговый кодекс, из Санкт-Петербурга прилетел информационный повод - 8 июня там отмечают День кошек. Предлагаю поговорить о законопроекте «О едином федеральном реестре домашних животных и их маркировании».

В половине шестого утра кот Барсик сидел на подоконнике и наблюдал, как просыпается двор. Внизу пробежала чужая собака. Барсик слегка дёрнул хвостом, на всякий случай.

День обещал быть, как обычно: миска, лежанка, окно, миска, лежанка, окно.

Барсик не знал, что в этот самый момент в его жизнь уже постучался Закон. Большой. С длинным названием.

У них были разные весовые категории: Барсик весил четыре с половиной килограмма. Закон - томом в четыреста статей.

Барсик перечитал бы название дважды. Но он не умеет читать. И вообще, он спал.

Заксобрание Санкт-Петербурга внесло законопроект в Государственную Думу. Дума уже рассматривает этот Закон. А кот Барсик ни о чём не догадывается.

Про этот закон он узнает последним.

Так бывает не только с котами. Точно так же, в роли Барсика, оказываются собственники, которых мы консультируем узнают о новых правилах игры последними, уже когда система контроля их подсветила.

Если Закон примут, он вступит в силу 1 сентября 2026 года. К этой дате владельцам кошек и собак нужно будет зарегистрировать своих питомцев в едином реестре. Регистрация бесплатная. Маркировка - нет. Три варианта на выбор: бирка на ошейник, татуировка или чип.

Чип размером с рисовое зерно. Татуировка как у моряка, только мельче. Бирка - это серёжка, только не для красоты.

Если Барсика спросить, что он выберет - Барсик выберет ничего. Он у нас принципиальный.

Но Барсика не спросят.

Логика анализа: что реестр животных даёт ФНС

Любой практикующий налоговый консультант знает: эпоха, когда ФНС анализировала только выписки по расчётным счетам, давно прошла. Сегодня АИС «Налог-3» собирает сквозной цифровой профиль гражданина из десятков источников. Новый реестр животных - это закрытие очередной «слепой зоны» в анализе физлиц.

Возникает закономерный вопрос: зачем?

Вспомним Красную Шапочку. Она спрашивает у бабушки под одеялом: «А почему у тебя такие большие глаза?»

-«Чтобы лучше тебя видеть, дитя моё». И только в конце выясняется, кто на самом деле под одеялом.

Спросим у нашего реестра то же самое и получим три направления использования данных.

1. Косвенный контроль расходов и поводы для камеральной проверки

Содержание породистого животного мейн-куна, сфинкса, бенгала недёшево. Покупка от 50 до 300 тысяч рублей. Плюс ежегодно: премиальные корма, регулярные визиты к ветеринару, груминг, специальный наполнитель. Это фиксированная и легко оцифрованная сумма расходов.

Барсик в этот момент облизывал лапу. Кажется, его это не касалось.

Если бенефициар компании показывает в декларации шестьсот тысяч в год, а у него на учёте три британца по сто пятьдесят тысяч каждый алгоритм АИС «Налог-3» фиксирует несоответствие официально декларируемых доходов реальным расходам. Это прямой повод для запроса пояснений по 3-НДФЛ.

Барсик зевнул. Зевок был такой широкий, что им можно было бы накрыть форму 3-НДФЛ.

Здесь работает та же логика, что с дорогими машинами и недвижимостью - статья 90 НК РФ и риск-ориентированный подход. Только теперь в этот ряд добавляются и коты.

2. Верификация фактического адреса проживания

При регистрации питомца указывается адрес его фактического содержания. Кот не ездит в командировки и не проживает на съёмной квартире без ведома хозяина.

Налоговая получает чистейшие данные о реальном месте жительства гражданина - не о штампе в паспорте, а о квартире, где он с котом живёт. Это полезный источник для верификации фиктивных прописок, направления повесток на допрос (особенно после поправок 425-ФЗ - теперь через Госуслуги с 6-дневной презумпцией получения) и работы с должниками.

3. Граф скрытых семейных связей - инструмент против дробления

Это, пожалуй, самое интересное для нашей с вами практики.

Если в одной квартире или у группы связанных лиц зарегистрировано несколько животных - алгоритм мгновенно связывает их в одно домохозяйство. Это работающий граф скрытых связей между людьми, которые формально не являются родственниками и не состоят в браке.

Для доказывания подконтрольности юрлиц при дроблении бизнеса (ст. 54.1 НК РФ), для выявления номинальных владельцев и реальных бенефициаров - это готовый источник доказательств. То, что раньше приходилось вытаскивать через свидетельские показания и оперативно-розыскные мероприятия, теперь начнёт появляться в карточке налогоплательщика автоматически.

В архитектуре реестров объект всегда вторичен

Мы, как практики, прекрасно понимаем логику работы любой государственной информационной системы. Реестр недвижимости, ЕГРЮЛ, реестр автотранспорта - все они номинально называются по объектам. А созданы исключительно для контроля собственника.

Теперь к этой архитектуре подключаются «Барсики». К ветеринару теперь будет приходить не просто кот, а кот с цифровым идентификатором. Ветеринар сначала будет смотреть на номер, потом на лапы, потом на хвост и усы.

Конечно, налоговая не прибежит к вашему клиенту завтра с проверкой из-за пачки дорогого корма. Но тренд очевиден: сквозной контроль становится тотальным. И если налоговая выстраивает прослеживание расходов и связей граждан даже через домашнего кота, то старые методы налогового планирования становятся всё рискованнее.

Барсик смотрел в окно.

Утреннее солнце ползло по подоконнику. Хвост иногда дёргался, не по делу, а так, от внутренней работы.

Барсик не знает про Закон. Не знает про реестр. Не знает, что скоро у него может появиться номер.

И ничего не поделаешь.

Потому что коту - всё равно.

А хозяин уже задумался. Где взять три тысячи на чип. К какому ветеринару идти. Почему он, владелец Барсика, оказался в этой истории главным действующим лицом. И, если он управляет бизнесом, задумался ещё об одном.

Барсик зевнул и пошёл к миске.

В миске вчерашний влажный корм. Барсик сел и посмотрел на корм. Корм посмотрел на Барсика.

Барсик-то знает, что в этой сказке про реестр всё на самом деле про того, кто его кормит.

Что это значит для нашей с вами практики

История с реестром животных частный случай большой тенденции. ФНС в 2026 году работает по риск-ориентированному подходу с массивами данных: декларации, банковские потоки по 254-ФЗ, эквайринг и онлайн-кассы в реальном времени, эксперимент с маркетплейсами (приказ ФНС от 03.04.2026 № ЕД-1-23/228@), цепочки контрагентов через АСК НДС-2, история проверок. И вот теперь ещё и реестр животных.

Профиль складывается без участия налогоплательщика. Из источников, которые отдельно никто не контролирует.

Для нас, как для налоговых консультантов, это означает простую вещь: растёт ценность подхода пересборки бизнес-моделей под требования прозрачной реальности, до того как клиента подсветит «рентген» налоговой проверки.

Меня зовут Наталья Фатеева. Я налоговый консультант, аттестованный профбухгалтер. Работаю с 1993 года.

Для коллег и предпринимателей у меня есть бесплатный чек-лист «10 слепых зон бизнеса». Десять сигналов, которые ФНС видит автоматически. Под каждым - управленческое решение, которое к нему привело. Можно использовать в работе с клиентами как опросник.

Чек-лист в закреплённом посте моего Telegram-канала: https://t.me/Fateeva_DBA

Коллеги, как вам такой виток цифровизации? Обсуждали уже с клиентами риски сквозного анализа расходов физлиц, особенно с теми, у кого дома живёт небольшой питомник? Поделитесь в комментариях.