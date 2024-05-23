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Оксана Донцова

Седьмое Правило Волшебника. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку

Если не соблюдать логику, заложенную разработчиками и просто загрузить движения регистров, не глядя на содержимое документа, то разобраться потом в данных программы будет невозможно. Обязательно выплывут ошибки в данных, связанные с нарушением проектной логики разработчиков.
Седьмое Правило Волшебника. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку

«Жизнь— это будущее, а не прошлое»

Продолжаю хроники. Первые части читайте тут:

В предыдущей серии статье выяснилось, что Воландир отказывается переносить доработки-заклинания в отдельные документы и создавать новые регистры. Но настаивает на том, что необходимо выгрузить все документы из 7-ки в 8-ку за весь период работы в старой программе. ИТ-Ангелы относятся с пониманием к «прихотям» старого Волшебника, поэтому «молча курят в сторонке», наблюдая за этим процессом.

Подмастерье, выполняя указания Воландира выгрузил цены аж на 2012 год. Подумав, что на некоторые товары они не менялись вовсе, и движения по этим позициям отсутствовали, поэтому данного периода будет достаточно. Но это совсем не факт. В бухгалтерии начался переполох. Выяснилось, что нужно было выгрузить за весь период работы на 7-ке. При попытке узнать — ЗАЧЕМ??? Оказалось, что цифры корректируются постоянно. То есть меняются цены за период более 10-ти летней давности.

После этой выгрузки в новой программе пришлось на время отключить расчет себестоимости, потому что многие документы загрузились некорректно. Подмастерье Димандер уже год писал доработку к 8-ке, которая должна была автоматически выгружать документы. Так как он не знает основ магии 1С и не понимает, к каким отрицательным последствиям приведут его квази-заклинания, пришлось по загрузке документов установки цен номенклатуры пояснять Совету Руководителей, Воландиру и Димандеру, что произошло и что означает — документ загружен некорректно:

— Документы в программе 1С предназначены для фиксирования различных операций, связанных с бизнес-процессами предприятия. Разработчиками заложена определенная модель реальных процессов и логика отражения движений документов в различных регистрах программы. Чтобы избежать ошибок в учете программа производит большое количество проверок данных, внесенных пользователем в форму документа на экране компьютера. Так же программой производится много проверок при записи и проведении документа. Однако, при программной загрузке документа без участия пользователя, этого не происходит. Предполагается что при автоматизации загрузки документов программист учтет логику разработчиков и эти проверки.

Самый простой способ убедится в том что документ загружен в программу корректно — это сравнить движения регистров у документа, введенного в программу вручную (интерактивно) и у документа, загруженного программным способом.

Если не соблюдать логику, заложенную разработчиками и просто загрузить движения регистров, не глядя на содержимое документа, то разобраться потом в данных программы будет невозможно. Обязательно выплывут ошибки в данных, связанные с нарушением проектной логики разработчиков.
ИТ-Ангелы настаивают, что лучше отказаться от переноса документов, и перейти на новую программу, просто перенеся остатки на определенную дату (перспективно).

Цитата из поставленной ИТ-Ангелами Подмастерью задачи:

«Необходимо переписать обработку при загрузке и проведении документов «Установка цен номенклатуры» так, что бы в табличной части присутствовали только изменяемые виды цен, а не нулевые значения цен номенклатуры. Так же нужно следить за тем, чтобы при изменении цен одной и той же номенклатуры в пределах одного дня, время записи следующего документа отличалось от времени предыдущего».

Подмастерье не желает выполнять поручение и предлагает вместо выполнения задачи им, переложить ее выполнение на пользователя. Который сам должен будет следить за отсутствием нулевых значений цен.
Еще он предлагает с помощью штатного механизма заполнить в документе нулевые значения действующими ценами номенклатуры на дату документа.
ИТ-Ангелы против этого, потому что при таком раскладе в регистр будет записываться большое количество бесполезной информации:

— Зачем делать еще одну запись в регистр с уже существующей ценой? И записывать бесполезные нулевые цены?

ИТ-Ангелы так же поднимают не решенный вопрос блокировки записи в регистр «Цены номенклатуры» документов с одинаковым временем (нарушение уникальности записи регистра сведений).

Они не видят препятствий разбить при загрузке один документ на несколько. Для каждого вида цен — отдельный документ. Строки заполнять только с новыми ценами, исключая нулевые. Для каждого нового документа добавлять по времени одну секунду.

Кстати, после переноса остатков при помощи обработки, написанной Подмастерьем, умная программа 1С вообще ни один документ установки цен не записала интерактивно. Она выдает ошибку, и документ не записывается.
Из вышесказанного понятно что задача Подмастерьем не выполнена, но Воландир продолжает настаивать на том, что жизнь фирмы — это ее прошлое, упорно отказываясь от будущего с новой 8-кой:

«Жить в прошлом— значит принимать только мертвое».

Продолжение следует....

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Седьмое Правило Волшебника. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку

Если не соблюдать логику, заложенную разработчиками и просто загрузить движения регистров, не глядя на содержимое документа, то разобраться потом в данных программы будет невозможно. Обязательно выплывут ошибки в данных, связанные с нарушением проектной логики разработчиков.

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