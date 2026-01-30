🔥 У бухгалтеров бум вопросов про работу в ЛК АУСН

Телеграм-канал «Клерка» и эксперты в консультациях завалены вопросами про АУСН. Если раньше было много вопросов про переход на спецрежим, про лимиты и ограничения, то сейчас бухгалтеры уже начали работать с автоУСН напрямую и пытаются разобраться в личных кабинетах банков и ФНС.

Телеграм-канал КУБ — это своеобразный чат для бухгалтеров. Задаешь вопрос — публикуешь через бота и в комментариях коллеги отвечают. Нередко там такие дискуссии раскручиваются — можно читать с попкорном🍿. Ежедневно публикуются десятки вопросов на самые разные темы: бухучет, налоги, зарплата, работники, 1С, НДС, требования налоговой и много других. Ответы дают не только коллеги-бухгалтеры, но еще и наши эксперты, например, Надежда Камышева. На канал на данный момент подписано 18355 пользователей.

Одной из горячих тем еще с начала января стала АУСН. Я собрала самые интересные вопросы на этой неделе (уже с ответами) по работе с АУСН в личных кабинетах.

Вопрос-Ответ по работе с АУСН в ЛК

Подскажите ИП перешёл на Аусн в этом году. Часть товара покупает за наличку все подтверждено чеками как вносить эти расходы? Только через Ккт или можно и в ЛК Аусн?

В ЛК АУСН продублировали расчёты НДФЛ, т.к. список расчетов не выходит на вкладке из за ошибки сервера. Справка 2НДФЛ уже сформировалась с неверным доходом. Каким образом можно аннулировать лишние расчёты НДФЛ в ЛК АУСН?

Здравствуйте, коллеги, кто на АУСН, поясните пожалуйста уполномоченный банк сам списывает с р/с НДФЛ на ЕНС или мы сами переводим на ЕНС?

По АУСН, по передаче данных по НДФЛ. Я правильно понимаю, что можно не через банк подавать реестр платежей сотрудникам а заполнять в налоговом сервисе аусн а в банке просто слать платёжками или через зарплатные проект зп (за минусом ндфл) на счета сотрудников и пополнять енс на сумму НДФЛ? Ничего не задвоится?

Вопрос по АУСН. Зарплата начисленная с копейками, ни в лк фнс, ни в банке нет возможности проставить эти копейки. Это правильно? Справка 2-ндфл из лк фнс не будет сходиться со справкой 2-ндфл от работодателя?

ИП на АУСН. 4ый день не шрузит операции в кабинете налогоплательщика: ОШИБКА СЕРВЕРА. У всех так или это мы уникальные?)

А еще очень много вопросов по АУСН приходит к нам в сервисе Консультаций. Добавлю несколько ссылок и на них тоже.

Елена Балаклицкая Ответил на вопросиз АУСН работники в ЛК ФНС Добрый день! Подскажите пожалуйста действия бухгалтера при АУСН в ЛК ФНС по работникам? Я занесла данные по работнику... А как указать зарплату и сумму удержанного подоходного налога? Или просто работнику перечислить зарплату и 13% на ЕНС? В СФР по каким реквизитам перечислять взносы? Почитала статью и появилось больше вопросов, чем ответов

Елена Балаклицкая Ответил на вопросиз ИП на АУСН Добрый день. В регионе ранее не было АУСН и банки пока не могут дать точной информации как на практике это будет работать. И возникли вопросы по данному режиму. Можно ли весь учет вести через онлайн банк ИП, возможно банк предоставляет какой то личный кабинет по АУСН? Чтобы не использовать Личный кабинет налогоплательщика. ИП имеет р/счета в 2-х банках, которые входят в реестр ФНС. Один из банков является уполномоченным по расчету налога по АУСН. Можем ли мы получать денежные средства на оба р/счета в банках? И каким образом отразить выручку полученную во втором банке для расчета налога по АУСН? ИП доходы-расходы. Как банк учитывает расходную часть? Необходимо ли для этого заносить первичные документы на расход? ИП доходы-расходы. Как учитывать расходы произведенные наличными? Начисление и выплата заработной платы. Банку ежемесячно необходимо предоставлять данные начисления по сотрудникам? Если выплата производится дважды в месяц. Страховые взносы от несчастных случаев ФСС по сотруднику как производится начисление и оплата? Необходимо ли подавать какую нибудь дополнительную отчетность в СФР? Может ли ИП применять АУСН если у него 7 наемных сотрудников на 0,5 ставки? Как отражается, что сотрудник трудоустроен на неполную ставку, помимо трудового договора? Возникнут ли у налоговой вопросы, видя количество сотрудников?

Оксана Сутормина Ответил на вопросиз Вопрос решён Смена основного банка при АУСН При подаче заявления на АУСН основным банком был выбран Альфа, сейчас ИП хочет его закрыть. Как выбрать другой банк Озон?

