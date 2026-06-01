⚡ Два законопроекта по НПД: мед перед кнутом или реальная забота?

В 2026 году налоговая повестка для малого бизнеса оказалась жёсткой: повышение ставки НДС, понижение порогового значения для УСН и ПСН, откат послабления по страховым рост взносам. Многие ожидали, что следующим шагом станет сворачивание эксперимента по налогу на профессиональный доход (НПД) — либо досрочное прекращение, либо резкое ужесточение: понижение годового порога, повышение ставок.

Но в мае в Государственную Думу внесены два законопроекта, которые, напротив, расширяют возможности самозанятых. Первый предлагает увеличить годовой лимит дохода с 2,4 млн до 3,4 млн рублей. Второй — освободить женщин-самозанятых от уплаты налога на один год после рождения ребёнка.

Выглядит как подарок. Но давайте разберёмся, что на самом деле стоит за этими инициативами, есть ли у них шансы на принятие и не окажется ли это «медом перед кнутом» — особенно с учётом того, что эксперимент по НПД официально идёт только до 31.12.2028 года, а до выборов в Госдуму (осень 2026 года) осталось всего несколько месяцев.