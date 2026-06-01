⚡ Два законопроекта по НПД: мед перед кнутом или реальная забота?

В 2026 году налоговая повестка для малого бизнеса оказалась жёсткой: повышение ставки НДС, понижение порогового значения для УСН и ПСН, откат послабления по страховым рост взносам. Многие ожидали, что следующим шагом станет сворачивание эксперимента по налогу на профессиональный доход (НПД) — либо досрочное прекращение, либо резкое ужесточение: понижение годового порога, повышение ставок.
Но в мае в Государственную Думу внесены два законопроекта, которые, напротив, расширяют возможности самозанятых. Первый предлагает увеличить годовой лимит дохода с 2,4 млн до 3,4 млн рублей. Второй — освободить женщин-самозанятых от уплаты налога на один год после рождения ребёнка.
Выглядит как подарок. Но давайте разберёмся, что на самом деле стоит за этими инициативами, есть ли у них шансы на принятие и не окажется ли это «медом перед кнутом» — особенно с учётом того, что эксперимент по НПД официально идёт только до 31.12.2028 года, а до выборов в Госдуму (осень 2026 года) осталось всего несколько месяцев.
📌 Что конкретно предлагают депутаты
Законопроект № 1244122-8 — повышение годового порога
Сейчас п.8 ч.2 ст.4 Федерального закона № 422-ФЗ гласит:
…право на НПД имеют лица с годовым доходом не более 2,4 млн рублей…
Этот лимит не менялся с 1 января 2019 года.
Депутаты предлагают заменить «2,4 миллиона» на «3,4 миллиона рублей». Вступление в силу — с 1 января 2027 года.
Законопроект № 1244089-8 — налоговые каникулы для женщин с детьми
Предлагается дополнить закон № 422-ФЗ новой статьёй 10¹ «Налоговые льготы».
Суть:
Условие
Содержание
Кто
Женщины-самозанятые, родившие ребёнка
Срок обращения
В течение одного года со дня рождения ребёнка
Документы
Заявление и подтверждающие документы через приложение «Мой налог»
Срок рассмотрения
30 дней
Льгота
Освобождение от уплаты НПД на 1 год с первого дня налогового периода, в котором принято положительное решение
Вступление в силу
1 января 2027 года
При этом ФНС придётся разработать формы заявления, уведомления о предоставлении льготы и сообщения об отказе — это прямо указано в перечне актов к законопроекту.
🔍 Что написано в пояснительных записках
По первому законопроекту (повышение порога)
Авторы указывают два аргумента:
Инфляция. Цены на товары и услуги значительно выросли с 2019 года, поэтому многие самозанятые объективно превышают лимит в 2,4 млн рублей.
Уход в тень. Желая сохранить статус самозанятого, люди начинают скрывать доходы. Повышение порога, по замыслу, должно легализовать эти суммы и увеличить налоговые поступления.
При этом финансово-экономическое обоснование кое-что умалчивает: оно заявляет, что принятие закона «не потребует дополнительных расходов федерального бюджета». Но Правительство в своём заключении указывает прямо противоположное — будут выпадающие доходы бюджетов за счёт того, что налогоплательщики, которые могли бы перейти на УСН или ОСНО, останутся на НПД с низкими ставками.
По второму законопроекту (льготы для женщин)
Пояснительная записка заметно объёмнее и эмоциональнее:
Женщины составляют около 41% самозанятых (данные ФНС за 2025 год), в основном работают в маркетинге, рекламе, индустрии красоты.
Рождение ребёнка объективно снижает или приостанавливает доходную деятельность.
Действующий закон № 422-ФЗ не предусматривает никаких специальных льгот для социально значимых обстоятельств.
Отсутствие поддержки снижает привлекательность легального режима и толкает в тень или к полному прекращению деятельности.
Льгота сконструирована адресно. Можно обратиться в течение года после родов, а освобождение начнётся с того налогового периода, когда решение принято. Это позволяет женщине не бежать в налоговую сразу из роддома, а вернуться к деятельности в удобном ритме.
🏛️ Позиция Правительства: жёсткое «нет» (пока что)
Оба законопроекта получили отрицательные заключения от Правительства за подписью заместителя Председателя — руководителя Аппарата Правительства Д. Григоренко. Аргументы практически идентичны:
Для повышения порога
Для льгот женщинам
Расширение круга плательщиков НПД снизит доходы бюджетов (налогоплательщики не перейдут на более высокие режимы)
Аналогичный аргумент о выпадающих доходах
Источники компенсации не определены
—
НПД — эксперимент до 31 декабря 2028 года. Менять его параметры целесообразно только после окончания и анализа результатов
То же самое. Эксперимент идёт, неизменность параметров должна соблюдаться
Во втором заключении (от 25 марта 2026 года) Правительство дополнительно ссылается на парламентские слушания 23 мая 2024 года, где высказывалось мнение о необходимости сохранения неизменности параметров эксперимента до его завершения.
Таким образом, позиция кабинета министров предельно ясна:
…никаких изменений до 2028 года…
Но мы то знаем, что эта позиция не есть константа 😎
💡 Почему это происходит именно сейчас?
1. Выборный фактор (пожалуй, главный)
Осенью 2026 года в России пройдут выборы в Государственную Думу. Самозанятых в стране уже несколько миллионов — это огромный электорат. Вносить законопроекты о повышении лимитов и льготах для женщин с детьми — идеальный популистский ход. Депутаты разных фракций (оба законопроекта внесены преимущественно депутатами ЛДПР, а также сенаторами) отчитываются перед избирателями: «Мы заботимся о вас».
Но как только выборы пройдут, эти же законопроекты спокойно «зависнут» в Думе или будут отклонены со ссылкой на отрицательное заключение Правительства. А может и не зависнут…но шансы на принятие не стопроцентные.
2. Реальная проблема ухода в тень
Пояснительная записка к первому законопроекту абсолютно права: лимит 2,4 млн рублей, установленный в 2018 году, с учётом инфляции 2026 года — это совсем другая покупательная способность. Многие успешные самозанятые (репетиторы, мастера маникюра, дизайнеры, программисты) упираются в потолок за 8–9 месяцев и вынуждены либо регистрировать ИП на УСН (что сложнее и дороже), либо дробить доходы (что тоже опасно), либо уходить в «серую» схему.
Но повышение порога до 3,4 млн — полумера. Чтобы реально сократить теневой сектор, нужна индексация лимита ежегодно или привязка к уровню инфляции. Депутаты предлагают разовую фиксацию — это значит, что через 2–3 года проблема вернётся. Если конечно эти 2-3 года будут, ведь все мы помним, что конец эксперимента не за горами.
3. «Мед перед кнутом» — очень вероятный сценарий
Сейчас, перед выборами, власть демонстрирует лояльность — даёт «мед». Но после может последовать «кнут»: ведь бюджету нужны деньги, а НПД в его нынешнем виде — это очень льготный режим. Повышение лимита и налоговые каникулы для женщин выглядят красиво, но не решают главного вопроса: эксперимент рано или поздно закончится, и тогда самозанятые могут получить неприятный сюрприз.
Что делать самозанятым сейчас? Не особо рассчитывать на эти законопроекты. Вести учёт дохода строго в приложении «Мой налог». При приближении к 2,4 млн — принимать решение: либо снижать оборот, либо регистрировать ИП на УСН (возможно, с переходом на патент). Ожидать, что до 2028 года условия НПД останутся прежними.
Пока законопроекты о повышении порога и льготах для женщин с детьми заморожены, совершенно незаметно для большинства самозанятых с 1 января 2026 года заработал другой механизм, который может дать гораздо больше практической пользы.
Речь о добровольном социальном страховании плательщиков НПД на случай временной нетрудоспособности (Федеральный закон от 15 декабря 2025 года № 456-ФЗ). Эксперимент рассчитан на 2026–2028 годы. За первые три недели января 5,6 тыс. самозанятых уже оформили участие в программе, причём около 70% выбрали более высокую страховую сумму в 50 000 рублей.
Параметр
Значение
Страховая сумма (ежемесячное пособие)
35 000 руб. или 50 000 руб.
Тариф взноса
3,84% от выбранной суммы
Ежемесячный взнос
1 344 руб. / 1 920 руб.
Годовой взнос (при оплате сразу)
16 128 руб. / 23 040 руб.
Условие получения выплат
6 месяцев уплаты взносов (единоразово годовых или непрерывно ежемесячных)
Способ подключения
Приложение «Мой налог» или портал Госуслуг
Важный нюанс. Эксперимент распространяется только на выплаты по болезни и не касается декретных выплат по беременности и родам или отпуску по уходу за ребёнком до 1,5 лет.
Пенсионные взносы — только добровольно и дорого
С пенсионным страхованием ситуация сложнее. Самозанятые не признаются плательщиками страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за период применения НПД. Это означает, что время работы в статусе самозанятого не идёт в пенсионный стаж и не формирует пенсионные права.
Единственный способ получить стаж и пенсионные баллы — вступить в добровольные правоотношения по ОПС и уплачивать взносы. В 2026 году минимальный добровольный взнос составляет 71 525,52 руб. в год. Сумма немалая, и далеко не каждый самозанятый готов её платить. По данным на сентябрь 2025 года, добровольные пенсионные взносы платили чуть более 500 тыс. самозанятых — при общем количестве в 16,4 млн человек. То есть менее 3,5%.
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в феврале 2026 года выступил с инициативой сделать взносы в систему пенсионного и социального страхования обязательными для самозанятых, а также ограничить их работу только услугами для физлиц (няни, репетиторы, арендодатели), чтобы устранить «теневую занятость и отсутствие защиты». Пока это только предложение, но направление движения обозначено чётко: рано или поздно социальные гарантии перестанут быть добровольными.
🏛️ Что говорят власти сейчас
Правительство РФ занимает предельно жёсткую позицию: никаких изменений параметров НПД до истечения срока эксперимента в 2028 году. Член комитета Госдумы по труду Андрей Исаев в январе 2026 года подтвердил: «До завершения эксперимента никаких дополнительных решений, которые бы обернулись фискальной нагрузкой для самозанятых, приниматься не будет».
При этом параллельно звучат и прямо противоположные сигналы. Ещё в октябре 2025 года Совет Федерации рекомендовал Правительству проработать вопросы о досрочном завершении эксперимента в 2026 году. А Минэк в лице Максима Решетникова заявил о необходимости «с 2026 года прорабатывать конструкцию, которая придет на смену специального налогового режима».
Таким образом, официальная позиция «ничего не меняем» соседствует с интенсивной подготовкой к изменениям. Текущая стабильность — это не гарантия сохранения режима, а пауза до окончания эксперимента.
🔮 Что будет после 2028 года: три сценария
Итак, эксперимент по НПД завершается 31.12.2028 г. Что дальше? Вырисовываются три варианта.
Сценарий
Вероятность
Последствия для самозанятых
Продление эксперимента в текущем виде
Низкая
Ставки и лимиты останутся прежними — но это лишь отсрочка
Трансформация в постоянный режим с изменениями
Высокая
Появление обязательных страховых взносов, возможное снижение лимита или дифференциация ставок
Замена на иной режим (патент, УСН)
Средняя
Резкий рост налоговой нагрузки (с 4–6% до 13–15% + страховые взносы)
Вангую (хотя я часто ошибаюсь 🙃)…Наиболее реалистичный сценарий: режим сохранят, но с новыми условиями, включающими обязательные социальные взносы и, вероятно, более жёсткие критерии применения. Заявления Ярослава Нилова об ограничении НПД только услугами физлицам — это не случайная инициатива, а маркер будущих законодательных изменений.
Проблема в том, что сегодня большинство самозанятых не формируют пенсионные права, а система добровольного страхования на случай болезни заработала только с 2026 года. Власти этот дисбаланс видят и намерены его устранить. Вопрос не в том, будут ли изменения, а в том, какими именно они будут и когда начнутся.
В одном не ошибусь, контролировать будут все строже и строже.
⚠️ Ужесточение контроля
Пока депутаты спорят о льготах, налоговая и трудовая инспекции действуют. В 2026 году контроль за использованием НПД стал значительно жёстче.
Минтруд снизил порог доли дохода самозанятого от одного заказчика с 90% до 75% для включения в индикаторы риска нарушения трудового законодательства. Система МАРМ анализирует данные в реальном времени.
Индикатор срабатывает при одновременном выполнении условий:
Организация взаимодействует более чем с 35 самозанятыми;
Среднемесячный доход каждого от этой организации превышает 35 000 рублей;
Доля дохода от этой организации составляет 75% и более от совокупного дохода самозанятого;
Длительность сотрудничества — более трёх месяцев.
Судебная практика также годов подтверждает, что суды всё чаще поддерживают переквалификацию налоговыми органами сотрудничества с самозанятыми в трудовые отношения.
Пример 1. Компания привлекла 272 самозанятых для уборки помещений, сформировано чеков на 58,1 млн руб. Суд установил, что самозанятые распределялись по участкам, инициатива регистрации исходила от компании, договоры носили систематический характер. Итог — переквалификация в трудовые отношения.
Пример 2. Компания уволила всех сотрудников и заключила договоры с самозанятыми. Суд подтвердил признаки трудовых отношений: самозанятые работали только с компанией длительное время, получали регулярные выплаты. Один из самозанятых подтвердил, что фактически выполнял функции делопроизводителя, а не разработку проектной документации.
Пример 3. Дело № А04-2065/2025. Компания «Амур» сократила штат с 65 до 5 человек при росте доходов, привлекая 28 самозанятых. Чеки выбивались с одного устройства, регистрация проходила с одного гаджета, бухгалтерия помогала регистрироваться, был график работы и подчинение механику. Доводы компании суды отклонили, итог — доначисление 1,56 млн руб.
Верховный Суд РФ уточнил — при переквалификации договора с самозанятым в трудовой, налог на профессиональный доход, уплаченный самозанятым, не засчитывается в счёт обязанности организации как налогового агента по НДФЛ. Организация обязана уплатить НДФЛ (13%) и страховые взносы (30%) из собственных средств. При этом, Верховный Суд РФ уточнил, что зачет возможен, но строго при наличии официального заявления или подтвержденного согласия (волеизъявления) самого физического лица.
Цена ошибки высока и очень высока (вплоть до уголовной ответственности).
📌 Итоги и прогноз
2027 год — продолжение текущей стабильности параметров НПД, дальнейшее ужесточение контроля через систему МАРМ и межведомственные проверки.
2028 год — активное обсуждение будущего режима, вероятное принятие закона о его трансформации в постоянный режим с изменениями.
С 2029 года — высокая вероятность введения обязательных страховых взносов для самозанятых (по аналогии с ИП, но, возможно, в льготном размере), а также возможное снижение лимита дохода или дифференциация ставок в зависимости от отрасли.
Законопроекты о повышении лимита и льготах для женщин — это «мед» перед выборами. «Кнут» уже действует через ужесточение контроля и судебную практику. А «социальный пакет» пока доступен только на добровольной основе и за отдельную плату.
Главный совет на сегодняшний день: не рассчитывайте на поблажки от государства. Выстраивайте свою налоговую и правовую модель исходя из существующих реалий, контролируйте лимит дохода, диверсифицируйте заказчиков и внимательно следите за изменениями после 2028 года.
И не забывайте про должную осмотрительность ⛔ Ибо — эксперимент по НПД все еще временный режим. Постоянный режим, который придёт ему на смену, может оказаться куда менее комфортным.
