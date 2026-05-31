Одна несданная форма — и 10 июля вас могут вычеркнуть из реестра МСП

В статье рассказывается, почему бизнес может лишиться статуса МСП уже 10 июля, если налоговая не получит отчетность за 2025 год. Разбираем, какие документы ФНС учитывает при обновлении реестра, чем грозит исключение и что нужно проверить до 1 июля, чтобы сохранить статус.

Компания может соответствовать всем критериям малого или среднего бизнеса, но всё равно вылететь из реестра МСП. Причина банальна: налоговая не получила нужные сведения из отчетности за 2025 год. ФНС уже предупредила, что 10 июля 2026 года пройдет ежегодное обновление реестра, и если по состоянию на 1 июля 2026 года у инспекции не будет данных о доходах и численности, бизнес могут исключить автоматически.

Это как раз тот случай, когда проблема возникает не из-за реального нарушения, а из-за несданной декларации или расчета. Формально компания может быть нормальным субъектом МСП, но для реестра важны не ощущения бухгалтера и не внутренние таблицы, а сведения, которые уже есть у ФНС на контрольную дату.

Критерии для сохранения статуса общеизвестны, но про них как раз часто вспоминают слишком поздно: численность — не более 250 человек, доход — в пределах 2 млрд рублей для средней категории. Эти пороги закреплены в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ и постановлении Правительства РФ от 04.04.2016 № 265.

ФНС прямо перечисляет, какие документы смотрит для ежегодного обновления реестра за 2025 год: декларации по налогу на прибыль, УСН, ЕСХН, 3-НДФЛ, единую упрощенную декларацию, а также расчет по страховым взносам с отражением среднесписочной численности на титульном листе. Не будет этих данных — не будет и записи в реестре.

Поэтому сейчас у бизнеса осталась не теоретическая, а вполне практическая задача: не спорить о критериях МСП, а быстро проверить, всё ли за 2025 год реально отправлено и принято налоговой. Потому что после 10 июля объяснять, что компания “вообще-то проходит по лимитам”, уже поздно: сначала вас исключат, и только потом начнется восстановление.

И вот здесь самый неприятный момент: если не успеть сдать недостающую отчетность до контрольной даты, бизнес может пропасть из реестра минимум на месяц. ФНС разъясняет, что при подаче недостающих сведений восстановление происходит 10-го числа месяца, следующего за месяцем получения этих данных налоговыми органами. То есть опоздание даже на несколько дней легко превращается в потерю статуса на весь следующий цикл обновления.

Для многих это не формальность. Реестр МСП — это подтверждение статуса для льготного финансирования, субсидий, отдельных закупочных процедур и просто нормальной проверки со стороны банков и контрагентов. Поэтому сейчас важнее не обсуждать, “должны ли нас исключить”, а сделать короткий аудит отчетности до того, как реестр обновится автоматически.

Что проверить до 1 июля

Сдана ли вся налоговая отчетность за 2025 год по применяемому режиму. Отправлен ли РСВ за 2025 год и указана ли в нем среднесписочная численность. Нет ли отказа в приеме или технической ошибки по декларациям и расчету. Для реестра важна не подготовленная, а именно полученная налоговой отчетность. Отображается ли компания или ИП в сервисе «Единый реестр субъектов МСП» на сайте ФНС.

Если у вашей компании не сдана отчетность, есть риск исключения из реестра МСП или вы хотите заранее проверить, все ли данные учтены налоговой корректно, можно обратиться за консультацией. Если нужно разобраться со статусом МСП, налоговой отчетностью, льготами, вычетами и спорными вопросами с ФНС, я помогу оценить риски и найти безопасное решение. Также вам могут быть полезны мои книги по налогам и бухгалтерскому учету.

Если статья была полезной — подпишитесь, поставьте лайк и сохраните материал. Иногда одна несданная форма стоит бизнесу статуса в реестре. А такие вещи лучше проверять до того, как ими заинтересуется налоговая.

Ваш налоговый консультант,

Евгений Сивков