Когда беседа с налоговой превращается в допрос: где граница и почему это надо знать директору

Беседа, пояснения или допрос: где проходит граница и почему директору нельзя идти в налоговую «просто поговорить»

В налоговой практике есть три похожих по форме, но совершенно разных по последствиям формата общения: беседа, пояснения и допрос. На слух разница кажется технической. На практике именно эта разница может решить, появится ли в материалах проверки фраза: «директор не смог пояснить деятельность общества», «не владеет информацией о контрагентах», «является номинальным руководителем».

Допрос в налоговом контроле — это не разговор «по душам» и не свободное обсуждение бизнеса. Это мероприятие налогового контроля по статье 90 НК РФ. Налоговый орган вправе вызвать в качестве свидетеля любое физическое лицо, которому могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для налогового контроля: директора, бухгалтера, работника, бывшего сотрудника, представителя контрагента, водителя, кладовщика, менеджера. Главное — не должность человека, а то, что ему могут быть известны факты по проверке.

Ключевой признак допроса — протокол. Статья 90 НК РФ прямо говорит: показания свидетеля заносятся в протокол. Более того, перед получением показаний инспектор предупреждает свидетеля об ответственности за отказ, уклонение от дачи показаний или дачу заведомо ложных показаний, а копия протокола после составления должна быть вручена свидетелю под расписку. Об этом же ФНС напоминает в своих материалах по допросу: показания свидетеля заносятся в протокол, а копия протокола вручается свидетелю. Это не украшение процедуры, а защита от пересказа ваших слов в удобной для инспекции редакции.

Протокол должен соответствовать статье 99 НК РФ: в нем указывают место, дату, время начала и окончания мероприятия, должность и Ф.И.О. инспектора, участвующих лиц, содержание действия и существенные обстоятельства. Если протокола нет, возникает главный вопрос: что именно налоговая потом собирается использовать как доказательство — показания свидетеля или впечатления инспектора?

Пояснения — это другой жанр. Налоговые органы вправе вызывать налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков страховых взносов для дачи пояснений на основании подп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ. Обычно это касается позиции самой компании: почему есть расхождения в декларации, откуда убытки, почему заявлены вычеты, как сформировался показатель, почему используется определенный адрес, почему в отчетности отражены такие данные.

Разница принципиальная. Пояснения — это объяснение налоговой позиции компании. Допрос — это получение свидетельских показаний физического лица об обстоятельствах, которые могут лечь в акт проверки, решение инспекции, материалы дела о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ или спор о номинальности директора.

А вот «беседа» — самый скользкий формат. В НК РФ нет самостоятельного мероприятия налогового контроля под названием «беседа». Инспектор может поговорить с налогоплательщиком, уточнить организационные моменты, объяснить, какие документы нужны, обсудить порядок взаимодействия. Но если в ходе такой «беседы» начинают спрашивать, кто фактически руководит компанией, кто подписывал договоры, где находятся документы, кто выбирал контрагентов, кто контролирует счета, почему директор живет в другом регионе и почему он не знает деталей операций, — это уже не бытовой разговор. Это сбор сведений, которые могут иметь значение для налогового контроля.

Именно это произошло в деле № А55-19962/2025. Инспекция ссылалась на то, что директор ООО «СТАЙЕР» пришел в налоговую, был зарегистрирован в книге учета посетителей, а перед началом допроса с ним провели «беседу» о финансово-хозяйственной деятельности общества. Налоговый орган указывал, что директор нервничал, не мог ответить на вопросы о деятельности компании, не пояснил, как проходила смена руководителя, а затем ушел. Но в самом судебном акте есть убийственная для инспекции фраза: протокол допроса не составлялся.

Апелляционный суд в итоге не принял набор предположений как достаточное основание для записи о недостоверности сведений о директоре и участнике. Суд указал, что неявка на допрос сама по себе не свидетельствует о недостоверности сведений, а признаки «транзитной» организации не имеют юридического значения именно для спора о внесении в ЕГРЮЛ записи о недостоверности директора и учредителя. Такие обстоятельства при наличии надлежащих доказательств могут иметь значение для налоговой, административной или уголовной ответственности, но не заменяют доказательства номинальности руководителя.

Здесь важна еще одна линия защиты. Закон № 129-ФЗ действительно позволяет регистрирующему органу проверять достоверность сведений в ЕГРЮЛ. По пункту 4.2 статьи 9 Закона № 129-ФЗ проверка может включать изучение документов, получение объяснений от лиц, получение справок, осмотр недвижимости, привлечение специалиста или эксперта. Порядок таких мероприятий утвержден приказом ФНС России от 28.12.2022 № ЕД-7-14/1268@. Но даже если инспекция вправе проверять сведения, она не освобождается от обязанности доказать недостоверность. Проверка — не лицензия на догадки.

Практическая граница простая: если инспектор спрашивает, получили ли вы требование и когда представите документы, это рабочее общение. Если спрашивает, кто реально руководит бизнесом, кто подписывал договоры, почему вы не знаете контрагентов, где хранятся документы, кто распоряжается счетом, почему компания заявляет вычеты по НДС, — это уже вопросы, ответы на которые могут стать доказательствами. Значит, надо просить оформить мероприятие процессуально.

Для директора это надо знать заранее. Очень часто человек идет в инспекцию с мыслью: «Сейчас объясню, что я не номинал, и все закончится». А потом в материалах появляется формулировка: «не смог дать пояснения», «не владеет информацией», «затруднился ответить». В деле ООО «СТАЙЕР» налоговая пыталась использовать именно такую логику, но суд ее не поддержал. Дистанционное управление само по себе не запрещено: апелляция прямо указала, что проживание руководителя в другом регионе не исключает возможности подписывать договоры, искать через интернет детали и комплектующие и управлять организацией удаленно.

Это важный вывод для современного бизнеса. Руководитель не обязан физически сидеть рядом с юридическим адресом. Но он должен оставлять управленческий след: получать электронную подпись, подписывать отчетность, отвечать на требования ФНС, заключать договоры, вести переписку с контрагентами, распоряжаться документами и подтверждать фактическое участие в деятельности. В подборках судебной практики по недостоверности сведений о директоре также отмечается, что существенное значение могут иметь именно протоколы допросов, где руководитель отказывается от участия в управлении или формально подтверждает участие, но не владеет информацией о деятельности компании.

Что делать на практике? Если вас зовут «на беседу», сначала уточните статус встречи: это допрос по статье 90 НК РФ, вызов для дачи пояснений по статье 31 НК РФ, проверка достоверности сведений в ЕГРЮЛ по Закону № 129-ФЗ или иное мероприятие. Если инспектор начинает задавать вопросы по существу деятельности компании, нормальная фраза звучит так: «Если налоговый орган получает от меня сведения об обстоятельствах, имеющих значение для налогового контроля, прошу оформить мероприятие в порядке статей 90 и 99 НК РФ с составлением протокола, разъяснением прав и обязанностей и выдачей копии протокола».

Это не конфликт с инспекцией. Это процессуальная гигиена. В налоговой проверке опасен не вопрос сам по себе, а ответ, который потом нигде точно не зафиксирован, но внезапно всплывает в акте, решении или отзыве налогового органа.

Надо помнить и о статье 51 Конституции РФ: никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. В налоговых спорах эта норма особенно важна, когда вопросы касаются номинальности, подписания документов, реальности операций, НДС, движения денег, контрагентов и потенциальной ответственности директора.

Допрос — это статья 90 НК РФ, свидетель, предупреждение об ответственности, протокол и копия протокола. Пояснения — это статья 31 НК РФ и объяснение позиции налогоплательщика. Беседа — это не доказательственный жанр Налогового кодекса. Если беседа стала похожа на допрос, требуйте протокол. Если протокол ведут — читайте его полностью и вносите замечания. Если протокол не ведут — не превращайте себя в бесплатный источник фраз для будущего акта проверки.

Если у вас уже идет налоговая проверка, пришел вызов в инспекцию, директора зовут «на беседу», есть риск допроса, недостоверности сведений в ЕГРЮЛ, вопросов по НДС или контрагентам — лучше подготовиться заранее.

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Ваш налоговый консультант,

Евгений Сивков



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