Менеджеру начислили 12 000 рублей премии. По его расчёту выходит 20 000. Он просит показать формулу, а в бухгалтерии один файл на весь отдел — с фамилиями и суммами. Как ответить сотруднику, проверить начисление и сохранить в тайне чужие выплаты?
ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН
Сразу к сути: закон прямо запрещает относить сведения о системе оплаты труда к коммерческой тайне. Это закреплено в п. 5 ст. 5 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ.
Однако здесь важно разделять два правовых режима: • Правила игры (система оплаты: оклады, коэффициенты, формулы расчета премии). Они не могут быть секретом для тех, кого эти правила касаются. • Персональные данные (конкретные суммы выплат коллег). Они охраняются законом № 152-ФЗ и разглашению не подлежат.
КОГО, С ЧЕМ И КОГДА МЫ ЗНАКОМИМ
При приеме на работу сотрудника обязаны ознакомить под подпись с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью, до подписания трудового договора (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). В дальнейшем его знакомят с принимаемыми актами под роспись.
Для бухгалтера критически важны две вещи: редакция положения о премировании, действовавшая в спорном периоде, и дата ознакомления сотрудника именно с этой редакцией.
РАЗБОР НА ЦИФРАХ: КАК ПРОВЕРИТЬ НАЧИСЛЕНИЕ
Допустим, положение устанавливает премию 25% оклада при выполнении плана на 100% и 15% при результате от 90% до 99%. Месяц отработан полностью, оклад менеджера — 80 000 рублей.
По отчету бухгалтерии менеджер выполнил 96% плана, поэтому ему начислили 12 000 рублей (80 000 × 15%). Менеджер считает, что выполнил 100% и заработал 20 000 рублей (80 000 × 25%).
Действия бухгалтера:
Открыть редакцию положения за спорный месяц и проверить пороги.
Сверить, какие именно продажи вошли в отчет.
Дать сотруднику его показатель, примененную ставку и расчет.
Если в отчете пропустили сделку и план действительно выполнен, разница составит 8 000 рублей до удержания НДФЛ. Для такой прозрачной сверки общая ведомость всего отдела не нужна. Так вы покажете сотруднику, где искать ошибку, и защитите данные коллег.
ДВА СЦЕНАРИЯ «РАЗГЛАШЕНИЯ» И РЕАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Не стоит оперировать неподтвержденными судебными трендами. Разберем две конкретные ситуации:
Сценарий 1: Сотрудник назвал коллеге размер своей премии. По позиции Роструда (письмо от 24.05.2022 № ПГ/11476-6-1), договорный запрет на разглашение работником сведений о собственной заработной плате применению не подлежит. ТК РФ не предусматривает денежных штрафов как дисциплинарных взысканий.
Сценарий 2: Бухгалтер или кадровик отправил в общий чат сводную ведомость с чужими фамилиями и суммами. Здесь вступают в силу жесткие правила защиты персональных данных, и виновному действительно грозит дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения.
Риски для компании: за нарушение порядка ознакомления с актами возможна ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, за невыплату причитающейся суммы в срок — по ч. 6 той же статьи. При первом нарушении обе нормы предусматривают для организации предупреждение или штраф от 30 000 до 50 000 рублей. Если премию не начислили, а право на нее признал суд, компенсацию по ст. 236 ТК РФ считают со дня, следующего за установленным сроком выплаты, по день фактического расчета включительно.
ВЗГЛЯД ГЛАВБУХА: НАЛОГОВЫЕ РИСКИ
Для налога на прибыль важно подтвердить основание выплаты, ее связь с результатами труда и точную сумму (п. 1 ст. 252, п. 2 ст. 255 НК РФ).
Проверьте связку документов: трудовой или коллективный договор + положение о премировании + отчет о выполнении показателя + расчет начисления. Сам по себе гриф «Коммерческая тайна» на документе не доказывает необоснованность расхода, но и не спасет, если выплата не связана с производственной деятельностью (п. 21 ст. 270 НК РФ).
ОБЯЗАН ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ОТДАТЬ КОПИЮ ПОЛОЖЕНИЯ?
В определении от 25.08.2022 № 88-12064/2022 Седьмой кассационный суд поддержал отказ в выдаче полных заверенных копий ПВТР и положения об оплате труда при обстоятельствах конкретного спора. Однако обязанность ознакомить работника с правилами сохранялась.
Рабочая формулировка запроса от сотрудника: «Прошу ознакомить меня с положением о премировании в редакции, действовавшей в октябре 2026 года, и выдать справку о начисленной мне за октябрь заработной плате». Справку по письменному заявлению обязаны выдать в течение трех рабочих дней.
МОЖНО ЛИ СНИЗИТЬ ПРЕМИЮ ПОСЛЕ ВЫГОВОРА?
С 1 сентября 2025 года в ст. 135 ТК РФ действуют обновленные правила. При установлении системы премирования определяются виды, размеры, сроки, основания и условия выплат. Если локальный акт предусматривает снижение премии из-за дисциплинарного взыскания, это касается премий за период применения взыскания и может уменьшить месячную зарплату максимум на 20%.
Важно: эти 20% считают от месячной зарплаты. К расчету по фактически выполненному плану из нашего примера этот лимит автоматически не применяют, если в положении не прописано обратное.
Прозрачность в расчетах — лучшая защита от трудовых споров и вопросов налоговой. Задайте себе простой вопрос, который главбух может проверить уже сегодня:
Сможем ли мы по документам за прошлый месяц объяснить сотруднику, откуда взялись его 12 000 рублей, не открывая ведомость коллег?
Если ответ вызывает сомнения, имеет смысл провести аудит локальных актов и алгоритмов начислений.
Евгений Сивков (sivkov.biz), кандидат экономических наук, налоговый консультант. Разбор личной ситуации и аудит кадровых рисков: https://taplink.cc/nalogpro