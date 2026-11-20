ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН

Сразу к сути: закон прямо запрещает относить сведения о системе оплаты труда к коммерческой тайне. Это закреплено в п. 5 ст. 5 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ.

Однако здесь важно разделять два правовых режима: • Правила игры (система оплаты: оклады, коэффициенты, формулы расчета премии). Они не могут быть секретом для тех, кого эти правила касаются. • Персональные данные (конкретные суммы выплат коллег). Они охраняются законом № 152-ФЗ и разглашению не подлежат.