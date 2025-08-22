Альфа-банк проиграл спор с ФАС

Арбитражный суд Москвы обязал «Альфа-банк» за свой счет разместить контррекламу по инвестсчету.

В апреле ФАС подала иск (дело № А40-93269/2025), указав, что банк в рекламе обещал «20 акций крупнейших компаний» при открытии брокерского счета и покупке любых бумаг от 1000 руб.

Регулятор установил, что в ролике не раскрыты все условия акции. Это нарушение ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (недостоверная реклама). ФАС потребовала обязать банк прекратить распространение ролика, заплатить штраф и за свой счет разместить контррекламу.

Арбитражный суд г. Москвы согласился с доводами ФАС. Теперь «Альфа-банк» обязан транслировать контррекламу на Первом канале и НТВ — 4 раза в день, в течение 7 дней. Срок исполнения решения — один месяц.

Контрреклама — редкая мера. Обычно ограничиваются штрафом и снятием ролика с эфира. Но здесь регулятор настоял: зрители должны узнать, что реклама была недостоверной. Это усиливает репутационные риски для компании и становится предупреждением для рынка: скрывать детали в «щедрых» акциях опасно.

Больше интересной практики у меня на канале.