Внесудебная блокировка счетов с 1 сентября

Владимир Путин подписал закон предоставляющий следователям право временно приостанавливать операции по банковским счетам подозреваемых. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Блокировка счетов возможна исключительно с согласия руководителя следственного органа (для следователей) или прокурора (для дознавателей). Максимальный срок приостановки операций составляет 10 суток.

На самом дел получить такое согласие не составит труда. Возможно на первых этапах руководители будут реже подписывать такие ходатайства, но в дальнейшем это станет обычной рутиной. Правда дознавателям будет чуть труднее убедить прокурора.

Важно, что приостановление не означает изъятие и передачу средств, о чем прямо сказано в законе. Банк незамедлительно, но не позднее 24 часов, должен приостановить операции по счету.

Интересны следующие вопросы, на которых пока нет ответов:

— а можно ли на следующий день снова назначить блокировку?

— а через день?

— можно ли блокировать по 10 дней разные счета, чередуя их между собой?

А не станет ли это мерой давления, принуждения?

Ведь в законе не говорится, что это будут счета только подозреваемых. Получается, что это могут быть средства любых лиц, причастных (даже косвенно) к преступлению.

