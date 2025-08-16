Блокировка электронной подписи директора
📜СУТЬ ДЕЛА:
Организация попыталась сдать декларацию по НДС с электронной подписью директора, но ее не приняли. В информационной базе инспекторов была запись о компрометации ключа электронной подписи. Это означает, что декларация не считается подписанной.
Налоговики сослались на 2 обстоятельства:
✅- Во-первых, есть множество претензий к юрлицу. Это и неуплата налогов, и отсутствие ресурсов, а также операций по счету и нулевая отчетность;
✅- Во-вторых, директор уклонился от ответов на вопросы, заявив, что не обязан свидетельствовать против себя.
Организация обратилась в суд с требованиями: признать запись о компрометации подписи неправомерной, признать отказ в приеме декларации незаконным и устранить нарушения инспекторов.
⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ:
Суды первой и второй инстанций поддержали налоговиков. Но окружной суд поддержал организацию, указав:
1️⃣ - Инспекторы аннулировали КЭП, но это возможно только в определенных случаях, которые не касаются налоговых правонарушений. Среди них не упомянуты налоговые нарушения компании либо ее директора. Не сказано и об отсутствии деятельности юрлица;
2️⃣ - Доказательства недолжного поведения компании были косвенными и недостаточными для блокировки КЭП;
3️⃣ - Отказ директора от показаний не подтверждает номинальность руководства. Инспекция не доказала, что директор не владеет КЭП;
4️⃣ - Налоговики не выявили и не доказали мошеннических действий с подписью.
Значит, нет оснований для записи о компрометации.
‼️Инспекторы не имели оснований для отказа в приеме отчетности только на основании негативной характеристики компании.
