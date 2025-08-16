Блокировка электронной подписи директора

Вправе ли налоговики заблокировать электронную подпись директора, если им не понравится поведение организации? - На этот вопрос ответил АС Волго-Вятского округа в Постановлении от 20.03.2025 № А43-5762/2024.

📜СУТЬ ДЕЛА:

Организация попыталась сдать декларацию по НДС с электронной подписью директора, но ее не приняли. В информационной базе инспекторов была запись о компрометации ключа электронной подписи. Это означает, что декларация не считается подписанной.

Налоговики сослались на 2 обстоятельства:

✅- Во-первых, есть множество претензий к юрлицу. Это и неуплата налогов, и отсутствие ресурсов, а также операций по счету и нулевая отчетность;

✅- Во-вторых, директор уклонился от ответов на вопросы, заявив, что не обязан свидетельствовать против себя.

Организация обратилась в суд с требованиями: признать запись о компрометации подписи неправомерной, признать отказ в приеме декларации незаконным и устранить нарушения инспекторов.

⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ:

Суды первой и второй инстанций поддержали налоговиков. Но окружной суд поддержал организацию, указав:

1️⃣ - Инспекторы аннулировали КЭП, но это возможно только в определенных случаях, которые не касаются налоговых правонарушений. Среди них не упомянуты налоговые нарушения компании либо ее директора. Не сказано и об отсутствии деятельности юрлица;

2️⃣ - Доказательства недолжного поведения компании были косвенными и недостаточными для блокировки КЭП;

3️⃣ - Отказ директора от показаний не подтверждает номинальность руководства. Инспекция не доказала, что директор не владеет КЭП;

4️⃣ - Налоговики не выявили и не доказали мошеннических действий с подписью.

Значит, нет оснований для записи о компрометации.

‼️Инспекторы не имели оснований для отказа в приеме отчетности только на основании негативной характеристики компании.

