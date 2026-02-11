Самое главное:
С иностранными специалистами можно заключать договоры ГПХ, но перечень документов, которые нужно запросить, зависит от правового статуса исполнителя.
С 1 сентября 2025 года действует новая форма уведомления МВД о заключении и прекращении договоров с иностранцами (приказ МВД от 06.08.2025 № 552).
Для визовых иностранцев заказчику требуется разрешение на привлечение рабочей силы, для безвизовых — патент, для ЕАЭС, РВП и ВНЖ разрешения не нужны.
При выплатах иностранцам нужно корректно определять налоговый статус, указывать коды валютных операций и хранить подтверждающие документы.
Взаимодействие по ГПД с иностранцами подчиняется тем же правилам, что и с российскими исполнителями. Важно, чтобы в сотрудничестве не было признаков трудовых отношений.
Статусы иностранных специалистов и необходимые документы
Иностранцы могут выполнять работы и оказывать услуги по договорам ГПХ независимо от категории пребывания. Главное — подтвердить законность нахождения в России и право на работу.
Иностранцев разделяют на несколько категорий в зависимости от их статуса:
Временно пребывающие иностранцы. Такие исполнители находятся в России по визе или без нее. Безвизовый режим действует для граждан ряда стран, например Азербайджана, Монголии, Сербии, а также стран ЕАЭС.
Документы, которые предъявляют временно пребывающие иностранцы при заключении ГПД:
паспорт;
миграционная карта (кроме граждан Беларуси);
СНИЛС;
патент — для безвизовых граждан (оформляет сам исполнитель, кроме граждан ЕАЭС);
разрешение на работу — для визовых иностранцев (оформляет заказчик);
документ об образовании — при необходимости.
Патент и разрешение на работу действуют один год. Главное различие — патент иностранец получает самостоятельно, а разрешение обычно оформляет заказчик.
Если компания привлекает иностранца без действующего патента или разрешения, предусмотрены штрафы:
для юридических лиц — от 250 000 до 800 000 рублей;
для должностных лиц — от 25 000 до 50 000 рублей (ч. 1 ст. 18.15 КоАП).
Временно проживающие. Исполнители с разрешением на временное проживание (РВП) могут заключать договоры без патента и без разрешений. Необходимые документы для них:
паспорт с отметкой о РВП;
СНИЛС;
документ об образовании — при необходимости.
Разрешение на временное проживание выдают на три года, если иное не установлено законом.
Постоянно проживающие. Граждане с видом на жительство имеют право работать в России без ограничений. При заключении договора они предъявляют:
паспорт;
ВНЖ;
СНИЛС;
документ об образовании — при необходимости.
Граждане ЕАЭС. Исполнители из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана работают без патента и разрешения на работу. Им достаточно предоставить паспорт и СНИЛС.
Обязанности заказчика при сотрудничестве с иностранным специалистом
После заключения договора с иностранным исполнителем компания обязана уведомить государственные органы. Это требование распространяется и на трудовые, и на гражданско-правовые договоры.
1. Уведомление МВД о заключении и расторжении договора
О факте заключения или прекращения договора с иностранцем нужно сообщить в территориальный орган МВД в течение трех рабочих дней. Обязанность устанавливает п. 8 статьи 13 закона № 115-ФЗ и приказ МВД от 30.07.2020 № 536.
С 1 сентября 2025 года применяется новая форма уведомления и обновленный порядок подачи (приказ МВД от 06.08.2025 № 552). Изменения внесены в связи со вступлением в силу закона от 23.05.2025 № 121-ФЗ, который позволяет иностранцам работать по одному патенту сразу в двух соседних регионах:
Москва и Московская область;
Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Теперь работодатели и заказчики могут привлекать иностранных специалистов на территории двух субъектов РФ, но при этом должны соблюдать новые правила уведомления МВД.
Что изменилось в форме уведомления:
В пункт 3.4 уведомления, где указаны адрес места работы, добавлены дополнительные строки. В них нужно прописать все адреса, по которым иностранец будет работать по патенту, если деятельность ведется в двух регионах.
В форме появилась ссылка на новую статью 13.3-1 закона № 115-ФЗ, устанавливающую особенности работы иностранцев в отдельных субъектах.
Уведомление по-прежнему содержит дату заключения договора, отдельного поля для даты начала работы во втором регионе не предусмотрено.
Если иностранный специалист работает на основании патента в двух регионах, заказчик должен уведомить МВД каждого региона. Если уведомление уже направлено в одном регионе, во второй орган МВД его нужно подать в течение трех рабочих дней с момента начала работы на новой территории.
Уведомление МВД можно подать:
лично в отделение;
заказным письмом с описью вложения;
через портал Госуслуг (в электронном виде, требуется подписать уведомление сертификатом УКЭП).
При бумажной подаче листы уведомления нужно прошить, пронумеровать и заверить подписью руководителя.
За несвоевременное или нарушение порядка уведомления МВД о заключении договора ГПХ с иностранным внештатным специалистом предусмотрены штрафы (ч. 3, 4 ст. 18.15 КоАП):
для граждан — от 2 000 до 7 000 рублей;
для должностных лиц — от 35 000 до 70 000 рублей;
для компаний — от 400 000 до 800 000 рублей (для компаний из Москвы и Санкт-Петербурга — до 1 000 000 рублей) или административное приостановление деятельности до 90 суток.
2. Уведомление СФР
После заключения договора компания подает в Социальный фонд России отчет ЕФС-1. Срок — не позднее следующего рабочего дня.
Отчет содержит сведения о застрахованном лице и основании для начисления страховых взносов.
3. Миграционный учет
Если заказчик предоставляет иностранному исполнителю жилье, он становится принимающей стороной и обязан поставить специалиста на учет по месту пребывания. Срок подачи заявления — семь рабочих дней с момента заселения.
Налоги и выплаты иностранным внештатным исполнителям
При выплатах иностранцам важно определить, в каком статусе находится исполнитель — налоговый резидент или нерезидент. От этого зависит ставка НДФЛ и порядок уплаты взносов.
Налоговым резидентом считается человек, который находится в России не менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд (п. 2 ст. 207 НК).
Если иностранец находится в России меньше этого срока — он нерезидент.
Статус определяют на дату выплаты дохода. При необходимости его можно пересчитать, если исполнитель пробыл в стране дольше 183 дней.
НДФЛ
Резиденты платят НДФЛ по прогрессивной шкале: от 13% до 22% в зависимости от суммы дохода.
Нерезиденты перечисляют НДФЛ по ставке 30%. Для отдельных категорий действуют исключения. Например, вознаграждение высококвалифицированных специалистов облагается по ставке 13–22% независимо от срока пребывания.
Если иностранец выполняет работу за пределами России, его доход не признается российским источником (п. 1 ст. 208 НК). В этом случае НДФЛ в России не удерживают.
Страховые взносы
С выплат по договорам ГПХ страховые взносы начисляют в обычном порядке — как за российских исполнителей. Заказчик платит взносы по единому тарифу 30%, если не применяет пониженные ставки.
Важно. НДФЛ и страховые взносы заказчик уплачивает только за исполнителей–обычных физлиц. Если исполнитель — самозанятый или ИП, он платит налоги и взносы самостоятельно.
Самозанятыми в России могут быть и иностранцы из государств ЕАЭС. Налоговые ставки такие же, как для россиян: 4% при расчетах с физлицами и 6% при расчетах с организациями. Главное — убедиться, что у исполнителя есть действующий статус самозанятого на дату выплаты и он формирует чеки в приложении.
ИП платит налоги и взносы согласно своей системе налогообложения.
Выплаты иностранцам и валютные операции
Если у исполнителя счет за рубежом, перевод считается валютной операцией. Чтобы банк пропустил платеж, в назначении нужно указать код валютной операции (КВО):
{VO21100} — аванс за услуги;
{VO21200} — оплата оказанных услуг;
{VO20500} — выплата через агента;
{VO13020} — оплата за товар.
Банк вправе запросить копию договора, особенно если сумма контракта превышает 1 000 000 рублей (или эквивалент в валюте). Если документы не совпадают с назначением платежа, перевод могут заблокировать.
При выплатах на российский счет в рублях КВО не указывают.
Чтобы избежать вопросов со стороны банка и налоговой, в назначении платежа пропишите:
номер и дату договора;
фамилию исполнителя;
вид и период оказания услуг.
Типичные ошибки при работе с иностранными исполнителями
Даже если договор составлен правильно, риски могут появиться из-за формальных неточностей — пропущенных уведомлений, неверных реквизитов или несогласованных формулировок. Ниже — основные ошибки, которые встречаются при работе с иностранными специалистами, и способы их избежать.
Ошибка
Как избежать
Не уведомили МВД о заключении или прекращении договора
Подавать уведомление не позднее 3 рабочих дней. Использовать актуальную форму, утвержденную приказом МВД № 552 от 06.08.2025
Использована старая форма уведомления
Проверять шаблон перед подачей: с 1 сентября 2025 года обновлены пункты 3.4 и порядок подачи уведомлений при работе по патенту в двух регионах
Не подан отчет ЕФС-1 в СФР
Направлять отчет не позднее следующего рабочего дня после заключения договора
В договоре отсутствуют сведения о патенте или разрешении на работу
Указывать реквизиты документа, срок его действия и регион, на который выдано разрешение
В договоре прописан график, место работы или подчиненность внутренним правилам
Исключить признаки трудовых отношений. Формулировать предмет договора через результат работ
Перечисление вознаграждения без кода валютной операции
Для зарубежных переводов обязательно указывать КВО (например, {VO21200})
Несоответствие договора и назначения платежа
В платежке повторять номер и дату договора, вид услуг, фамилию исполнителя
Выплата самозанятому без проверки статуса
Проверять регистрацию в «Мой налог» и наличие действующего статуса на дату выплаты
Не поставили исполнителя на миграционный учет при предоставлении жилья
Подать уведомление в течение 7 рабочих дней после заселения
Сотрудничество с иностранными внештатными специалистами требует внимания к деталям. Главное — определить статус исполнителя, проверить документы и соблюдать порядок уведомлений. Сообщайте в МВД и СФР в установленные сроки, храните копии разрешений, указывайте в договоре реквизиты патента или ВНЖ, корректно прописывайте назначение платежа и указывайте коды валютных операций.
А еще важно помнить, что все особенности гражданско-правовых отношений, установленные для российских исполнителей, применяются и при работе с иностранцами.
Отношения не должны напоминать трудовые. Контролирующие органы могут переквалифицировать ГПХ в трудовой договор, если есть признаки трудовых отношений, например:
подчиненность исполнителя внутренним правилам компании;
выполнение обязанностей по должности, а не конкретного результата;
наличие фиксированного графика и постоянного места работы;
использование рабочего времени, инструментов и ресурсов заказчика;
подчинение распоряжениям руководителя и участие во внутренних совещаниях;
включение исполнителя в штатное расписание или корпоративные регламенты;
предоставление отпуска, больничных и других социальных гарантий;
выдача пропусков, корпоративной почты, техники и формы;
оформление пропусков или табелей учета рабочего времени;
регулярная выплата вознаграждения в фиксированные даты, как зарплаты.
Избегайте подобных ситуаций: в качестве предмета договора указывайте конкретный результат, не включайте исполнителей во внутренние регламенты, не устанавливайте график работы и т. д. Упрощайте сотрудничество с помощью автоматизации. Например, процесс обмена документа и выплат удобно автоматизировать с помощью WinWork — платформы для безопасного взаимодействия с внештатными исполнителями.
