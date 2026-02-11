Статусы иностранных специалистов и необходимые документы

Иностранцы могут выполнять работы и оказывать услуги по договорам ГПХ независимо от категории пребывания. Главное — подтвердить законность нахождения в России и право на работу.

Иностранцев разделяют на несколько категорий в зависимости от их статуса:

Временно пребывающие иностранцы. Такие исполнители находятся в России по визе или без нее. Безвизовый режим действует для граждан ряда стран, например Азербайджана, Монголии, Сербии, а также стран ЕАЭС.

Документы, которые предъявляют временно пребывающие иностранцы при заключении ГПД:

паспорт;

миграционная карта (кроме граждан Беларуси);

СНИЛС;

патент — для безвизовых граждан (оформляет сам исполнитель, кроме граждан ЕАЭС);

разрешение на работу — для визовых иностранцев (оформляет заказчик);

документ об образовании — при необходимости.

Патент и разрешение на работу действуют один год. Главное различие — патент иностранец получает самостоятельно, а разрешение обычно оформляет заказчик.

Если компания привлекает иностранца без действующего патента или разрешения, предусмотрены штрафы:

для юридических лиц — от 250 000 до 800 000 рублей;

для должностных лиц — от 25 000 до 50 000 рублей (ч. 1 ст. 18.15 КоАП).

Временно проживающие. Исполнители с разрешением на временное проживание (РВП) могут заключать договоры без патента и без разрешений. Необходимые документы для них:

паспорт с отметкой о РВП;

СНИЛС;

документ об образовании — при необходимости.

Разрешение на временное проживание выдают на три года, если иное не установлено законом.

Постоянно проживающие. Граждане с видом на жительство имеют право работать в России без ограничений. При заключении договора они предъявляют:

паспорт;

ВНЖ;

СНИЛС;

документ об образовании — при необходимости.

Граждане ЕАЭС. Исполнители из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана работают без патента и разрешения на работу. Им достаточно предоставить паспорт и СНИЛС.