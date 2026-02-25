Заявление об увольнении подписал представитель: суды поддержали работодателя

(обзор судебной практики от 19.02.2026)
В практике нередко возникает вопрос: может ли работник уволиться по собственному желанию через представителя по доверенности?
Свежая позиция судов подтверждает: нет, если отсутствует личное волеизъявление работника и специальные полномочия в доверенности.
Разберём дело подробнее.
Суть спора
Работник обратился в суд с требованием:
обязать работодателя оформить увольнение по собственному желанию;
внести запись в трудовую книжку;
взыскать пособие по временной нетрудоспособности;
компенсировать моральный вред и судебные расходы.
Основанием для требований послужило заявление об увольнении, направленное работодателю представителем по доверенности.
Работодатель отказался увольнять сотрудника, поскольку личного заявления от самого работника не поступало.
Что установили суды
Суды трёх инстанций (включая кассацию) поддержали работодателя.
Ключевые обстоятельства:
заявление об увольнении подписал представитель;
в доверенности не было полномочия на подписание заявления об увольнении;
личного письменного заявления от работника работодатель не получал;
доказательств добровольного волеизъявления работника представлено не было.
Суды указали:
Для увольнения по инициативе работника необходимо его личное письменное заявление, отражающее добровольное волеизъявление.
Правовая позиция
Суды сослались на:
разъяснения Пленума ВС РФ
Расторжение трудового договора по инициативе работника допустимо только при наличии:
Личного волеизъявления;
Добровольности такого волеизъявления;
Письменной формы заявления.
Заявление, подписанное представителем, не подтверждает личную волю работника, если доверенность не содержит специальных полномочий.
Важно для работодателей
Работодатель вправе отказать в увольнении, если:
заявление подписано не работником;
отсутствуют специальные полномочия в доверенности;
есть сомнения в добровольности увольнения.
Это снижает риск последующих споров о принуждении к увольнению.
Позиция по больничному
Дополнительно суд установил:
первые 3 дня нетрудоспособности работодатель оплатил;
сведения в СФР переданы корректно;
нарушений по выплате пособия не выявлено.
Требования о взыскании пособия и морального вреда также были отклонены.
Вывод
📌 Увольнение по собственному желанию — это личное право работника.
📌 Реализуется оно через личное письменное заявление.
📌 Представитель без специальных полномочий не может инициировать увольнение.
Работнику разъяснено: он вправе в любой момент лично подать заявление об увольнении.
Источник
Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 03.02.2026 по делу № 88-3605/2026 (УИД 77RS0016-02-2024-029666-71)
