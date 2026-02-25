Заявление об увольнении подписал представитель: суды поддержали работодателя

(обзор судебной практики от 19.02.2026)

В практике нередко возникает вопрос: может ли работник уволиться по собственному желанию через представителя по доверенности?

Свежая позиция судов подтверждает: нет, если отсутствует личное волеизъявление работника и специальные полномочия в доверенности.

Разберём дело подробнее.