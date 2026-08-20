15 минут до смены обернулись доплатами: суд обязал работодателя оплатить предсменные инструктажи

Работодатели нередко считают, что время перед началом смены, когда сотрудник еще не приступил непосредственно к работе, оплачивать не нужно.

Но если в эти 15 минут работник обязан находиться на рабочем месте, проходить инструктаж, знакомиться с приказами и получать задания, ситуация может быть совсем другой.

Именно такой спор рассмотрели суды. В результате время предсменных мероприятий признали подлежащим включению в рабочее время, а работникам полагалась дополнительная оплата.