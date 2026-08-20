15 минут до смены обернулись доплатами: суд обязал работодателя оплатить предсменные инструктажи
Работодатели нередко считают, что время перед началом смены, когда сотрудник еще не приступил непосредственно к работе, оплачивать не нужно.
Но если в эти 15 минут работник обязан находиться на рабочем месте, проходить инструктаж, знакомиться с приказами и получать задания, ситуация может быть совсем другой.
Именно такой спор рассмотрели суды. В результате время предсменных мероприятий признали подлежащим включению в рабочее время, а работникам полагалась дополнительная оплата.
Что происходило перед сменой
Речь идет о работниках ОАО «РЖД».
Согласно установленному технологическому процессу, за 15 минут до начала смены сотрудники должны были проходить обязательные мероприятия.
В это время они:
проходили инструктажи по охране труда;
знакомились с новыми приказами, распоряжениями и указаниями;
получали информацию по вопросам безопасности движения;
знакомились с планами работы;
участвовали в анализе работы предыдущей смены.
При этом эти 15 минут не учитывались как рабочее время и не оплачивались. Именно это стало предметом претензий работников и прокуратуры. Работодатель считал, что оплачивать это время не нужно
После прокурорской проверки работодателю указали на нарушения.
Организация внесла изменения в технологические процессы и начала учитывать время предсменных инструктажей.
Однако первоначально работодатель не соглашался с тем, что такие мероприятия должны включаться в рабочее время.
Позиция была следующей: инструктаж необходим для подготовки сотрудника к выполнению трудовой функции, но непосредственно работу в эти 15 минут он еще не выполняет.
Следовательно, по мнению работодателя, это время не должно оплачиваться.
Работники с таким подходом не согласились и обратились в суд.
Суды заняли сторону сотрудников
Первая инстанция пришла к выводу, что имеются основания для оплаты времени инструктажей как сверхурочной работы.
То есть те самые 15 минут перед каждой сменой нельзя было просто исключить из рабочего времени.
Апелляция этот вывод в целом сохранила, но уточнила размер выплат с учетом действующей у работодателя системы оплаты труда и особенностей суммированного учета рабочего времени.
Кассационный суд поддержал такой подход.
Почему важен суммированный учет рабочего времени
У работников применялся суммированный учет рабочего времени. Поэтому при расчете доплаты нельзя было просто механически умножить количество предсменных инструктажей на двойную часовую ставку.
Суд установил, что в спорные периоды не было часов, которые с учетом включения времени инструктажей должны были оплачиваться именно в двойном размере.
Поэтому применялся предусмотренный порядок оплаты сверхурочной работы — в соответствующем случае с доплатой в размере 0,5 тарифной ставки, то есть фактически с оплатой сверхурочных часов в полуторном размере.
15 минут могут превратиться в существенную сумму
На первый взгляд кажется, что четверть часа перед сменой — незначительное время.
Но если сотрудник работает таким образом ежедневно или регулярно, за месяц набегает уже несколько часов.
Например, в материалах дела приведен расчет для одного из работников: при 14 сменах в январе 2023 года ему полагалось оплатить 3,5 часа времени проведения инструктажей.
При этом при расчете учитывались не только тарифная ставка, но и предусмотренные системой оплаты компенсационные и стимулирующие выплаты, а также соответствующая доплата за сверхурочную работу.
Таким образом, небольшие ежедневные промежутки времени при большом количестве сотрудников могут сформировать для работодателя вполне заметную задолженность по зарплате.
Что важно для работодателей
Главный вывод из этого спора — не стоит автоматически считать время перед началом смены нерабочим.
Если сотрудник в этот период обязан прибыть на рабочее место и выполнять мероприятия, непосредственно связанные с его трудовой деятельностью, необходимо оценить, должно ли это время включаться в рабочее.
Особое внимание стоит обратить на ситуации, когда перед сменой сотрудники:
проходят обязательные инструктажи;
получают задания;
знакомятся с распоряжениями руководства;
проходят обязательные проверки;
участвуют в производственных совещаниях;
получают информацию, необходимую для выполнения работы.
Если работник не может самостоятельно отказаться от этих мероприятий и без них не допускается к смене, риск трудового спора становится выше.
Как избежать проблем
Работодателям, у которых есть подобная практика, стоит проверить локальные нормативные акты и фактический порядок начала смены.
Важно сопоставить:
время, указанное в графике сменности → фактическое время прибытия сотрудников → обязательные мероприятия до начала работы.
Если сотрудники должны приходить раньше официального начала смены именно по требованию работодателя, необходимо отдельно оценить порядок учета и оплаты этого времени.
Также следует проверить табели учета рабочего времени и расчеты заработной платы за предыдущие периоды.
Главное
Суды подтвердили: 15 минут обязательных предсменных мероприятий нельзя просто исключить из рабочего времени, если работодатель фактически требует от сотрудников выполнять в этот период связанные с работой обязанности.
В рассматриваемом деле это привело к необходимости оплатить время инструктажей, в том числе с учетом доплаты за сверхурочную работу.
И для работодателя здесь важен практический момент: ежедневные 10–15 минут могут казаться мелочью, но при большом штате и длительном периоде они способны превратиться в значительную задолженность по зарплате.
Источники
Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции по спору об оплате времени предсменных инструктажей работников ОАО «РЖД».
Материалы дела о проведении обязательных инструктажей за 15 минут до начала смены.
Статья 152 Трудового кодекса РФ об оплате сверхурочной работы.
Судебная практика по вопросу включения времени предсменных инструктажей в рабочее время.
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