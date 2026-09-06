СФР потребовал вернуть деньги за больничный. Суд встал на сторону работодателя

Сотрудник отработал смену, а после нее обратился к врачу. Больничный открыли тем же днем. СФР решил, что работодатель неправильно определил первые три дня болезни, и потребовал вернуть расходы. Но кассация встала на сторону работодателя.
Разбираем постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 6 августа 2026 года по делу № А75-23490/2025.
Как возник спор
Работник ПАО «Сургутнефтегаз» 6 апреля 2024 года после окончания смены обратился за медицинской помощью. В этот же день ему открыли электронный больничный — с 6 по 15 апреля, на 10 календарных дней.
При этом 6 апреля сотрудник полностью отработал. Работодатель:
за 6 апреля выплатил зарплату;
за 7 и 8 апреля — пособие по временной нетрудоспособности;
с 9 апреля отнес расходы на пособие на счет фонда.
СФР посчитал такой расчет неправильным.
По мнению фонда, раз 6 апреля работнику выплатили зарплату, первым днем болезни нужно считать 7 апреля. Тогда 7, 8 и 9 апреля — первые три дня, которые оплачивает работодатель, а за счет СФР пособие должно выплачиваться только с 10 апреля.
В результате фонд потребовал вернуть 3 179,17 руб. излишне понесенных расходов и оштрафовал работодателя на 1 000 руб.
Первая инстанция и апелляция фонд поддержали. Но кассация решила иначе.
Суд: первый день болезни не переносится
Ключевой вывод суда: период временной нетрудоспособности начинается с даты наступления страхового случая — даты открытия больничного.
По Закону № 255-ФЗ пособие при заболевании выплачивается за первые три дня болезни за счет страхователя, а начиная с четвертого дня — за счет средств фонда.
То, что сотрудник в первый день больничного отработал смену и получил зарплату, не меняет дату начала периода нетрудоспособности.
Суд отметил, что пособие носит компенсационный характер и выплачивается вместо заработной платы. Поэтому одновременно получать за один период и зарплату, и пособие нельзя. Если сотрудник отработал смену в день открытия больничного, за этот день ему выплачивается либо зарплата, либо пособие. Но сам период болезни все равно начинается с даты открытия больничного.
Таким образом, в спорной ситуации:
6 апреля — первый день болезни, но сотрудник отработал смену → зарплата.
7 апреля — второй день → пособие за счет работодателя.
8 апреля — третий день → пособие за счет работодателя.
С 9 апреля — четвертый и последующие дни → пособие за счет СФР.
Почему СФР не прав
Подход фонда фактически означал бы, что если первый день больничного совпал с отработанной сменой и был оплачен зарплатой, то трехдневный период за счет работодателя начинается заново — со следующего дня.
Кассация с этим не согласилась.
Оплата первого дня зарплатой не превращает второй день в первый день болезни. Дата начала периода определяется больничным листком.
Поэтому фонд не имел оснований требовать от работодателя оплатить за свой счет четвертый день болезни и считать выплаченную СФР сумму излишними расходами.
Можно ли было открыть больничный со следующего дня?
Суд обратил внимание и на важную деталь.
Если человек обращается за медицинской помощью после окончания рабочего времени или смены, по его желанию дата освобождения от работы в больничном может быть указана со следующего календарного дня.
В рассматриваемом деле сотрудник обратился к врачу после смены 6 апреля. Поэтому больничный мог быть открыт с 7 апреля. Однако фактически его открыли с 6 апреля, и суд исходил именно из этой даты.
Что важно бухгалтеру
Если сотрудник отработал смену и после нее получил больничный тем же числом, нужно учитывать следующее:
Дата открытия больничного считается первым днем нетрудоспособности.
За отработанную смену выплачивается зарплата, а не пособие.
Следующие два дня — второй и третий дни болезни, оплачиваемые работодателем.
С четвертого дня пособие выплачивается за счет СФР.
Нельзя переносить первый день болезни на следующий день только потому, что за него сотрудник получил зарплату.
При этом важно помнить: в данном деле речь идет о конкретном споре, в котором СФР занимал противоположную позицию. Поэтому при проверках работодателю важно иметь подтверждение отработанной смены и даты открытия больничного.
Чем закончился спор
Кассация отменила решения первой и апелляционной инстанций и признала недействительными решения СФР о возмещении расходов и привлечении работодателя к ответственности.
Кроме того, с фонда в пользу ПАО «Сургутнефтегаз» взыскали 180 000 руб. судебных расходов.
Вывод
Если сотрудник отработал смену, а после нее ему открыли больничный тем же днем, этот день остается первым днем нетрудоспособности.
Поэтому зарплата за первый день не переносит трехдневный период. В рассматриваемой ситуации работодатель оплатил первые три дня: первый — зарплатой, второй и третий — пособием. С четвертого дня расходы обоснованно нес СФР.
Именно такой вывод сделал Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в постановлении от 6 августа 2026 года.
Источники
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.08.2026 № Ф04-2054/2026 по делу № А75-23490/2025.
Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ — нормы о выплате пособия за первые три дня за счет страхователя и начиная с четвертого дня за счет фонда.
Приказ Минздрава России от 23.11.2021 № 1089н — порядок формирования листков нетрудоспособности при обращении после окончания рабочей смены.
Статья 183 ТК РФ — выплата пособия по временной нетрудоспособности.
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