СФР потребовал вернуть деньги за больничный. Суд встал на сторону работодателя

Как возник спор

Работник ПАО «Сургутнефтегаз» 6 апреля 2024 года после окончания смены обратился за медицинской помощью. В этот же день ему открыли электронный больничный — с 6 по 15 апреля, на 10 календарных дней.

При этом 6 апреля сотрудник полностью отработал. Работодатель:

за 6 апреля выплатил зарплату;

за 7 и 8 апреля — пособие по временной нетрудоспособности;

с 9 апреля отнес расходы на пособие на счет фонда.

СФР посчитал такой расчет неправильным.

По мнению фонда, раз 6 апреля работнику выплатили зарплату, первым днем болезни нужно считать 7 апреля. Тогда 7, 8 и 9 апреля — первые три дня, которые оплачивает работодатель, а за счет СФР пособие должно выплачиваться только с 10 апреля.

В результате фонд потребовал вернуть 3 179,17 руб. излишне понесенных расходов и оштрафовал работодателя на 1 000 руб.

Первая инстанция и апелляция фонд поддержали. Но кассация решила иначе.