Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
Бесплатная диагностика знаний ребенка в «100балльном репетиторе»
Яна Поликарпова
Больничные
Читать 3 мин
СФР потребовал вернуть деньги за больничный. Суд встал на сторону работодателя

СФР потребовал вернуть деньги за больничный. Суд встал на сторону работодателя

Сотрудник отработал смену, а после нее обратился к врачу. Больничный открыли тем же днем. СФР решил, что работодатель неправильно определил первые три дня болезни, и потребовал вернуть расходы. Но кассация встала на сторону работодателя.

1,1 тыс. просмотров19 открытий

Сотрудник отработал смену, а после нее обратился к врачу. Больничный открыли тем же днем. СФР решил, что работодатель неправильно определил первые три дня болезни, и потребовал вернуть расходы. Но кассация встала на сторону работодателя.

Разбираем постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 6 августа 2026 года по делу № А75-23490/2025.

Как возник спор

Работник ПАО «Сургутнефтегаз» 6 апреля 2024 года после окончания смены обратился за медицинской помощью. В этот же день ему открыли электронный больничный — с 6 по 15 апреля, на 10 календарных дней.

При этом 6 апреля сотрудник полностью отработал. Работодатель:

  • за 6 апреля выплатил зарплату;

  • за 7 и 8 апреля — пособие по временной нетрудоспособности;

  • с 9 апреля отнес расходы на пособие на счет фонда.

СФР посчитал такой расчет неправильным.

По мнению фонда, раз 6 апреля работнику выплатили зарплату, первым днем болезни нужно считать 7 апреля. Тогда 7, 8 и 9 апреля — первые три дня, которые оплачивает работодатель, а за счет СФР пособие должно выплачиваться только с 10 апреля.

В результате фонд потребовал вернуть 3 179,17 руб. излишне понесенных расходов и оштрафовал работодателя на 1 000 руб.

Первая инстанция и апелляция фонд поддержали. Но кассация решила иначе.

Суд: первый день болезни не переносится

Ключевой вывод суда: период временной нетрудоспособности начинается с даты наступления страхового случая — даты открытия больничного.

По Закону № 255-ФЗ пособие при заболевании выплачивается за первые три дня болезни за счет страхователя, а начиная с четвертого дня — за счет средств фонда.

То, что сотрудник в первый день больничного отработал смену и получил зарплату, не меняет дату начала периода нетрудоспособности.

Суд отметил, что пособие носит компенсационный характер и выплачивается вместо заработной платы. Поэтому одновременно получать за один период и зарплату, и пособие нельзя. Если сотрудник отработал смену в день открытия больничного, за этот день ему выплачивается либо зарплата, либо пособие. Но сам период болезни все равно начинается с даты открытия больничного.

Таким образом, в спорной ситуации:

6 апреля — первый день болезни, но сотрудник отработал смену → зарплата.

7 апреля — второй день → пособие за счет работодателя.

8 апреля — третий день → пособие за счет работодателя.

С 9 апреля — четвертый и последующие дни → пособие за счет СФР.

Почему СФР не прав

Подход фонда фактически означал бы, что если первый день больничного совпал с отработанной сменой и был оплачен зарплатой, то трехдневный период за счет работодателя начинается заново — со следующего дня.

Кассация с этим не согласилась.

Оплата первого дня зарплатой не превращает второй день в первый день болезни. Дата начала периода определяется больничным листком.

Поэтому фонд не имел оснований требовать от работодателя оплатить за свой счет четвертый день болезни и считать выплаченную СФР сумму излишними расходами.

Можно ли было открыть больничный со следующего дня?

Суд обратил внимание и на важную деталь.

Если человек обращается за медицинской помощью после окончания рабочего времени или смены, по его желанию дата освобождения от работы в больничном может быть указана со следующего календарного дня.

В рассматриваемом деле сотрудник обратился к врачу после смены 6 апреля. Поэтому больничный мог быть открыт с 7 апреля. Однако фактически его открыли с 6 апреля, и суд исходил именно из этой даты.

Что важно бухгалтеру

Если сотрудник отработал смену и после нее получил больничный тем же числом, нужно учитывать следующее:

  1. Дата открытия больничного считается первым днем нетрудоспособности.

  2. За отработанную смену выплачивается зарплата, а не пособие.

  3. Следующие два дня — второй и третий дни болезни, оплачиваемые работодателем.

  4. С четвертого дня пособие выплачивается за счет СФР.

  5. Нельзя переносить первый день болезни на следующий день только потому, что за него сотрудник получил зарплату.

При этом важно помнить: в данном деле речь идет о конкретном споре, в котором СФР занимал противоположную позицию. Поэтому при проверках работодателю важно иметь подтверждение отработанной смены и даты открытия больничного.

Чем закончился спор

Кассация отменила решения первой и апелляционной инстанций и признала недействительными решения СФР о возмещении расходов и привлечении работодателя к ответственности.

Кроме того, с фонда в пользу ПАО «Сургутнефтегаз» взыскали 180 000 руб. судебных расходов.

Вывод

Если сотрудник отработал смену, а после нее ему открыли больничный тем же днем, этот день остается первым днем нетрудоспособности.

Поэтому зарплата за первый день не переносит трехдневный период. В рассматриваемой ситуации работодатель оплатил первые три дня: первый — зарплатой, второй и третий — пособием. С четвертого дня расходы обоснованно нес СФР.

Именно такой вывод сделал Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в постановлении от 6 августа 2026 года.

Источники

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.08.2026 № Ф04-2054/2026 по делу № А75-23490/2025.

Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ — нормы о выплате пособия за первые три дня за счет страхователя и начиная с четвертого дня за счет фонда.

Приказ Минздрава России от 23.11.2021 № 1089н — порядок формирования листков нетрудоспособности при обращении после окончания рабочей смены.

Статья 183 ТК РФ — выплата пособия по временной нетрудоспособности.

Информации об авторе

Яна Поликарпова

Яна Поликарпова

Руководитель в ООО ЦПА АлефТаб

8 подписчиков104 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка