Без серых схем: как Липецкая область за 3 месяца увеличила официальную занятость

Вопросы официального трудоустройства и противодействия нелегальной занятости находятся на особом контроле. С мая прошлого года функционируют межведомственные комиссии, в задачи которых входит выявление и пресечение подобных фактов. Наиболее подверженными сферами неофициального найма работников считаются клининг, охранный и ресторанный бизнес.

В Липецкой области с начала текущего года запустили пилотный проект «Обеление отрасли технической эксплуатации и уборки (фасилити отрасли)».

Проблема в том, что в клининге затраты на ФОТ могут доходить до 40- 60%, в итоге многие недобросовестные компании предпочитают не нанимать персонал официально, таким образом экономя на налогах и выигрывая конкуренцию.

Пилотный проект в Липецкой области. Первые итоги

Межведомственная комиссия, начавшая свою работу в Липецкой области, подвела итоги проекта за 1 квартал 2025г. Результаты оказались впечатляющими.

Для начала собрали данные государственных и муниципальных заказчиков и выяснили, что ежегодно более 150 млн. руб. бюджетных средств выделяются на профессиональный клининг, заключено за год более 80 контрактов, в области работает свыше 30 организаций, предоставляющих услуги. Сверка с региональным УФНС показала, что 23 компании клининга демонстрируют наибольшее отклонение в совокупной налоговой нагрузке (Показатели нормативной совокупной фискальной нагрузки участников отрасли клининга и технической эксплуатации приведены в письме ФНС России от 26.04.2024 №СД-4-2/4985@), в результате бюджет недополучил более 90 млн. рублей.

В ходе работы межведомственная комиссия изучала действующие государственные и муниципальные контракты, а также прямые договоры и коммерческие закупки.

По итогам работы в 1 кв. 2025 года исполнителями государственных и муниципальных контрактов заключено дополнительно 254 новых трудовых договора с лицами, ранее не оформленными, а численность работников выросла на 984 человек! Увеличилось число компаний, показатели которых приближаются к установленным нормативным значениям СФН, что уменьшило разрыв между фактическим показателем СФН и целевым пороговым значением (СФН- 20%) сократился на 11%.

Данные министерства социальной политики Липецкой области

Кроме того, министерство социальной политики Липецкой области совместно с министерством финансов Липецкой области разработали модельный проект контракта, все положения которого согласованы с УФАС по Липецкой области. Его задача – исключить нарушения трудового и налогового законодательства клининговыми компаниями из других регионов, которые оказывают услуги в Липецкой области.

Если по итогам года проект окажется успешным, он будет распространен и на другие регионы.