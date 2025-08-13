Жизненные ситуации и курсы для жизни

Школа Клерка выпускает курсы для бухгалтеров, кадровиков, предпринимателей и не только (вот тут каталог наших продуктов: https://www.klerk.ru/learn/catalog/). .
Вот список:
Как получить налоговый вычет НДФЛ
Каждый сталкивается с покупкой недвижимости, автомобиля, оплатой обучения, лечения, фитнеса и другими подобными расходами, по которым можно получить вычет НДФЛ. В курсе расскажем:
Налоговый вычеты: виды и кто может получить.
Покупка недвижимости (имущественный вычет).
Покупка автомобиля.
Обучение (социальный вычет).
Лечение и ДМС (социальный вычет).
Расходы на фитнес.
Инвестиционный вычет.
Заполнение 3-НДФЛ:
Пошаговая инструкция по заполнению декларации.
Какие документы прикладывать.
Как подать через "Личный кабинет налогоплательщика" или через Госуслуги.
Пенсия: как рассчитать, увеличить и не остаться без денег
Понятное дело что на государство трудно рассчитывать в вопросах пенсии, но все равно надо понимать на какой размер пенсии рассчитывать, как увеличить сумму и как не остаться у разбитого корыта в старости. Попробуем разобраться в этом вопросе и сориентироваться как накопить достойную пенсию.
В курсе по пенсиям рассмотрим:
Как устроена пенсионная система в России.
Трудовая пенсия vs накопительная.
Пенсионные баллы: как они начисляются
Расчет пенсии: какой размер пенсии будет.
Формула расчета страховой пенсии.
Минимальный и максимальный размер пенсии.
Как проверить свои пенсионные накопления.
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Как выбрать НПФ.
Плюсы и минусы перевода накоплений в НПФ. Риски.
Как сменить НПФ.
Как увеличить размер пенсии.
Поздний выход на пенсию: премиальные коэффициенты.
Добровольные пенсионные взносы.
Программы софинансирования.
Как накопить на достойную пенсию.
НПФ, добровольные взносы.
Программы софинансирования.
Инвестиции vs банковские вклады.
Развод и раздел имущества. Как все сделать грамотно и защитить свои права
Разводы в нашем современном обществе не редкость и, в данном случае, надо действовать грамотно и постараться максимально защитить свои права. Самое важное в этой ситуации разобраться со следующими вопросами:
1. Подготовка к разводу.
1.1. Юридические последствия развода.
1.2. Способы расторжения брака.
1.3. Сбор документов.
2. Раздел имущества.
2.1. Что считается совместным имуществом.
Квартиры, машины, кредиты, вклады, бизнес.
Имущество, купленное до брака/подаренное/унаследованное.
2.2. Способы раздела.
Добровольное соглашение (образец).
Через суд: как подать иск.
Оценка имущества: кто и как проводит.
2.3. Долги и кредиты.
Как делятся ипотека, кредитки, займы.
Можно ли избежать выплат за бывшего супруга.
3. Особые случаи: раздел бизнеса, ипотека, брачный договор
4. Дети и алименты
4.1. Определение места жительства ребенка
4.2. Алименты
4.3. Общение с ребенком после развода
5. Судебный процесс
Алименты: как правильно оформить, изменить и взыскать
После развода возникает вопрос алиментов. И сейчас алименты платят не только родители, но и дети, а также супруги/бывшие супруги.
По алиментам разберемся:
1. Основы алиментных обязательств.
1.1. Кто и кому должен платить алименты:
Родители и дети (несовершеннолетние, нетрудоспособные взрослые).
Супруги/бывшие супруги (беременная жена, нуждающийся супруг).
Другие родственники (бабушки/дедушки, внуки).
1.2. Виды алиментов:
На детей (добровольные, судебные).
На супруга/родителей.
Алименты в браке (без развода).
2. Алименты на детей
2.1. Размер алиментов.
2.2. Как оформить алименты: добровольное соглашение (у нотариуса, образец). Через суд (приказное или исковое производство).
2.3. Документы для взыскания.
3. Особые случаи
3.1. Алименты на ребенка-инвалида.
3.2. Алименты с ИП и неофициальных доходов.
3.3. Алименты за прошлые годы.
4. Изменение и отмена алиментов.
4.1. Уменьшение размера алиментов.
4.2. Освобождение от алиментов.
4.3. Индексация алиментов.
5. Взыскание и ответственность
5.1. Работа с приставами: как подать заявление в ФССП. Что делать, если приставы бездействуют.
5.2. Ответственность за неуплату
5.3. Алименты за границей
6. Права получателя и плательщика.
6.1. Как тратить алименты: нужно ли отчитываться?
6.2. Алименты и налоги.
6.3. Психологические аспекты: как общаться без конфликтов?
Защита прав потребителей и юридическая грамотность в быту
Каждый сталкивался с конфликтом в магазине, с ЖКХ, ГИБДД и т.п. И не всегда мы понимаем свои права и как нужно действовать в той или иной ситуации чтобы себя защитить.
С помощью этого курса сможем себя защищать в разных конфликтах:
1. Основы прав потребителей.
1.1. Ваши главные права по закону "О защите прав потребителей"
1.2. Куда жаловаться. Образцы претензий и жалоб.
2. Конфликты с магазинами и услугами.
2.1. Возврат товаров.
2.2. Некачественные услуги (ремонт, доставка, связь).
📌 Дополнительно: Шаблон претензии в магазин
3. ЖКХ и управляющие компании
3.1. Ваши права как жильца: качество услуг (отопление, вода, уборка). Перерасчет за неоказанные услуги.
3.2. Как бороться с управляющей компанией.
📌 Дополнительно: Образец заявления в УК
4. Общение с госорганами
4.1. ДПС и ГИБДД
4.2. Поликлиники и больницы
5. Финансовые услуги и кредиты
5.1. Банки и МФО: незаконные комиссии и навязанные страховки.
5.2. Коллекторы: законные и незаконные методы работы. Как себя вести при звонках?
📌 Дополнительно: Шаблон жалобы в ЦБ на банк
6. Цифровая безопасность: защита персональных данных и мошенничество в интернете
7. Суды и жалобы
Налоги физического лица
Каждый гражданин является налогоплательщиком, но не все знают какие налоги надо платить и когда. Также очень много вопросов по Личному кабинету налогоплательщика и как им пользоваться.
По налогам физических лиц расскажем:
Статус физлица: резидент и нерезидент.
НДФЛ.
Страховые взносы.
Имущественные налоги:
Налог на квартиру, дом, землю.
Льготы для пенсионеров, инвалидов, многодетных.
Транспортный налог: как рассчитывается.
Льготы и особенности для разных регионов.
Земельный налог.
Личный кабинет налогоплательщика.
Работа физического лица
При трудоустройстве не редко работодатель может помимо трудового договора предложить открыть ИП или самозанятость. Про легальность этого не будем сейчас говорить, а вот про то какие есть варианты и какой вариант выбрать расскажем в курсе.
Трудовой договор.
Обязательные условия договора.
Как проверить, что работодатель платит налоги.
Что делать при нарушениях.
Индивидуальный предприниматель (ИП).
Как открыть и закрыть ИП
Налоги и взносы ИП.
УСН, НПД, ОСНО: что выгоднее.
Самозанятость (СМЗ).
Кто может стать самозанятым
Налог на профессиональный доход (4-6%).
Плюсы и минусы по сравнению с ИП.
Подработка и фриланс: как легально получать доход.
Налоги с доходов от фриланса.
Самозанятость: от регистрации до приложения Мой налог
Если выбрали режим самозанятости, то нужна инструкция как зарегистрироваться и как работать в приложении и выдавать чеки.
1. Кто может стать самозанятым и как зарегистрироваться.
1.1. Кто такие самозанятые и кому подходит этот статус:
1.2. Как зарегистрироваться за 5 минут:
Пошаговая инструкция в приложении «Мой налог».
Что делать, если нет ИНН или телефона на себя?
Регистрация через Госуслуги (альтернативный способ).
2. Как работать и выбивать чеки
2.1. Кому можно продавать услуги:
Физические лица (без чека, но с отчетом в приложении).
Юрлица и ИП (обязателен чек).
Можно ли работать с госзаказами.
2.2. Как выбить чек клиенту
Через приложение «Мой налог» (пошагово).
Что указывать в чеке (услуга, сумма, реквизиты).
Как исправить ошибку в чеке?
2.3. Нужен ли договор с клиентом?
📌 Дополнительно: Шаблон договора на услуги.
3. Налоги и отчетность
3.1. Сколько платить налогов.
3.2. Как платить налог. Что делать, если не было доходов?
3.3. Нужно ли сдавать отчеты.
4. Работа с приложением «Мой налог»
4.1. Настройка профиля.
4.2. Как добавить доходы и расходы: ручной ввод операций. Импорт из банка (СБП, Тинькофф и др.).
4.3. Частые проблемы и их решение:
Приложение не отправляет чек.
Ошибка в сумме чека.
Клиент не подтвердил платеж.
📌 Дополнительно: Гайд «ТОП-10 ошибок в приложении».
5. Продвижение и защита прав
5.1. Где искать клиентов
5.2. Как не попасть на мошенников?
5.3. Когда стоит переходить на ИП?
Недвижимость: от аренды и накопления средств до покупки и сдачи в аренду
Многие проходят через стандартные этапы с жильем: аренда квартиры, накопление средств, покупка, потом с дача в аренду. Самые типичные ситуации разберем в курсе.
1. Аренда жилья: как снять квартиру и не потерять деньги.
1.1. Поиск жилья: риелтор или самостоятельный поиск.
1.2. Проверка квартиры и договора аренды.
1.3. Права и обязанности арендатора.
2. Накопление на жилье: стратегии и инструменты.
2.1. Сколько нужно накопить: расчет бюджета (стоимость жилья + дополнительные расходы).
2.2. Где хранить деньги.
2.3. Как ускорить накопления:
Подработки и оптимизация расходов.
Программы поддержки (например, молодая семья).
📌 Дополнительно: Калькулятор накоплений
3. Покупка недвижимости: от выбора до сделки.
3.1. Ипотека, накопления или аренда.
3.2. Выбор жилья: вторичка или новостройка.
3.3. Оформление сделки: какие документы нужны, как избежать мошенничества при покупке.
4. Сдача недвижимости в аренду.
4.1. Подготовка квартиры к сдаче.
4.2. Поиск арендаторов.
4.3. Налоги и отчетность.
📌 Дополнительно: Шаблон договора аренды.
5. Переезд за границу: что делать с недвижимостью.
5.1. Налоги для нерезидентов.
5.2. Управление недвижимостью на расстоянии.
5.3. Продажа vs аренда.
Финансовая грамотность и личные финансы
Многие озадачены вопросом: вроде и получаю хорошо, а деньги утекают. Как контролировать свой бюджет, как научиться копить научим на курсе по личные финансы.
1. Как вести личный бюджет и копить без стресса.
Учет доходов и расходов (приложения, таблицы).
Методы накоплений (правило 50/30/20, "кувшины").
Как создать финансовую подушку.
2. Кредиты и долги: как брать правильно и быстро погашать.
Разбор кредитных продуктов (кредитки, займы, ипотека).
Рефинансирование и реструктуризация.
Как выбраться из долговой ямы.
3. Как защититься от мошенников.
Схемы обмана (фейковые звонки, фишинг, соцсети).
Что делать, если деньги украли.
Как безопасно хранить сбережения.
