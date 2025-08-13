Жизненные ситуации и курсы для жизни

Школа Клерка выпускает курсы для бухгалтеров, кадровиков, предпринимателей и не только (вот тут каталог наших продуктов: https://www.klerk.ru/learn/catalog/). .

Прежде чем начать делать курс, всегда смотри основные запросы наших пользователей. И сейчас, анализируя запросы, увидели что на Клерк приходит очень много обычных людей со своими жизненными ситуация и вопросами, задают вопросы в консультациях, ищут ответы. Именно поэтому хотим сделать курсы не только для профессионалов, а для всех и для жизни

Начнем с вопроса: а что нас волнует в обычной жизни и какие жизненные инструкции нам нужны? Для начала решили собрать топ запросов и по ним сделать курсы - инструкции. Смотрите и пишите в комментариях с какого курса начинать работать, что очень волнует и болит, а также что еще надо из жизненно необходимого.

Сейчас в работе несколько онлайн-курсов. Какие-то будут платными а какие-то планируем сделать бесплатными.

Вот список: