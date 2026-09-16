О реквизитах сводного счета-фактуры, выставляемого застройщиком

Необходимо ли в сводном счете-фактуре в графе к платежно-расчетному документу указывать реквизиты всех авансовых платежей, отраженных в счетах-фактурах от контрагентов? Какие риски возможны у покупателя.

Организация – застройщик реализует недвижимое имущество покупателям по договорам долевого участия (далее - ДДУ).

Вправе ли Организация - застройщик в сводном счете-фактуре, выставляемом покупателю, в столбце 1 – «Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права» указать общую фразу для всех счетов-фактур, отраженных в сводном счете-фактуре (например, Выполненные строительно-монтажные работы, проектные работы, оказанные услуги по нежилым помещениям)?

Необходимо ли в сводном счете-фактуре в графе к платежно-расчетному документу указывать реквизиты всех авансовых платежей, отраженных в счетах-фактурах от контрагентов?

Какие риски возможны у покупателя?

Ответ:

В счете-фактуре, выставляемом застройщиком, соответствующая информация подлежит отражению в следующем порядке:

- в отдельных позициях должно быть указано наименование приобретенных застройщиком товаров, работ, услуг в том порядке, в котором это наименование отражено в счетах-фактурах, выставленных в адрес застройщика фактическими продавцами, исполнителями;

- реквизиты всех платежно-расчетных документов, подтверждающих уплату авансов застройщиком в адрес контрагентов, по приобретенным застройщиком в интересах покупателя недвижимости, товарам, работам, услугам, а также реквизиты платежных документов по платежам, полученным застройщиком от самого покупателя.

По нашему мнению, претензии к покупателю в части правомерности вычета по НДС возможны случае указания в сводном счете-фактуре наименования товаров, работ, услуг общей фразой, поскольку в этом случае налоговые органы не смогут идентифицировать наименование фактически приобретенных застройщиком товаров, работ, услуг.

Между тем, отсутствие в счете-фактуре реквизитов платежных документов не мешает налоговому органу идентифицировать продавца, покупателя, наименование товаров, их стоимость и налог. В этом случае каких-либо негативных последствий у покупателя возникнуть не должно.

Обоснование:

В соответствии с пунктом 1 статьи 169 НК РФ счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном настоящей главой.

В силу пункта 8 статьи 169 НК РФ форма счета-фактуры и порядок его заполнения, формы и порядок ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж устанавливаются Правительством РФ.

В настоящее время применяется форма счета-фактуры, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.

Отметим, что с 1 января 2026 года вступила в силу новая редакция подпункта 4 пункта 5 статьи 169 НК РФ, согласно которой в счете-фактуре, выставляемом при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должны быть указаны:

- номер платежно-расчетного документа в случае получения оплаты, частичной оплаты или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, а также порядковый номер и дата составления счета-фактуры, выставленного при получении оплаты, частичной оплаты или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передаче имущественных прав, в оплату которых подлежат зачету указанные суммы оплаты, частичной оплаты, реквизиты, позволяющие идентифицировать документ об отгрузке товаров (о выполнении работ, об оказании услуг), о передаче имущественных прав.

Таким образом, в соответствии с изменениями, внесенными в статью 169 НК РФ, в счете-фактуре, выставляемом в 2026 году в связи с отгрузкой товара, следует указывать информацию о номере и дате счета-фактуры, выставленного в случае получения аванса, предварительной оплаты.

В соответствии с пунктом 1 статьи 171 НК РФ налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 166 НК РФ, на установленные настоящей статьей налоговые вычеты.

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 171 НК РФ вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику в отношении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с настоящей главой.

Пунктом 6 статьи 171 НК РФ установлено, что вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику подрядными организациями (застройщиками или техническими заказчиками) при проведении ими капитального строительства (ликвидации основных средств), сборке (разборке), монтаже (демонтаже) основных средств.

Согласно пункту 1 статьи 172 НК РФ налоговые вычеты, предусмотренные статьей 171 НК РФ, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), имущественных прав, документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, документов, подтверждающих исчисление сумм налога налоговыми агентами, либо на основании иных документов в случаях, предусмотренных пунктами 3, 6 - 8 статьи 171 НК РФ.

Вычетам подлежат, если иное не установлено настоящей статьей, только суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории РФ, либо фактически уплаченные ими при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и при наличии соответствующих первичных документов.

Вычеты сумм налога, указанных в абзацах первом и втором пункта 6 статьи 171 НК РФ, производятся в порядке, установленном абзацами первым и вторым пункта 1 настоящей статьи (пункт 5 статьи 172 НК РФ).

Из приведенных норм следует, что покупатель недвижимого имущества по ДДУ вправе принять к вычету НДС на основании счета-фактуры, выставленного Застройщиком, при условии, что недвижимое имущество принято покупателем к учету и будет использоваться в облагаемой НДС деятельности.

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 также утверждены Правила заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по НДС (далее - Правила).

Указанными Правилами в отношении счетов-фактур, составляемых застройщиками, предусмотрены следующие особенности:

1. В строках указываются:

з) в строке 5 - реквизиты (номер и дата составления) платежно-расчетного документа или кассового чека (при расчете с помощью платежно-расчетных документов или кассовых чеков, к которым прилагается счет-фактура), в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

При составлении счета-фактуры экспедитором, застройщиком или заказчиком, выполняющим функции застройщика, приобретающими у одного и более продавцов товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются реквизиты (номер и дата составления) платежно-расчетных документов о перечислении денежных средств таким экспедитором, застройщиком или заказчиком, выполняющим функции застройщика, продавцам и покупателем (клиентом, инвестором) - экспедитору, застройщику или заказчику, выполняющему функции застройщика через знак ";" (точка с запятой);

2. В графах указываются следующие сведения:

а(1)) в графе 1а - наименования поставляемых (отгруженных) товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, а в случае получения оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав - наименования поставляемых товаров (описание работ, услуг), передаваемых имущественных прав.

При составлении счета-фактуры застройщиком или заказчиком, выполняющим функции застройщика, приобретающим у одного продавца и более товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, в отдельных позициях указываются наименования выполненных строительно-монтажных работ, а также товаров (работ, услуг), имущественных прав, из счетов-фактур, выставленных продавцами застройщику или заказчику, выполняющему функции застройщика.

На основании изложенного считаем, что в счете-фактуре, выставляемом застройщиком, соответствующая информация подлежит отражению в следующем порядке:

- в отдельных позициях должно быть указано наименование приобретенных застройщиком товаров, работ, услуг в том порядке, в котором это наименование отражено в счетах-фактурах, выставленных в адрес застройщика фактическими продавцами, исполнителями;

- реквизиты всех платежно-расчетных документов, подтверждающих уплату авансов застройщиком в адрес контрагентов, по приобретенным застройщиком в интересах покупателя недвижимости, товарам, работам, услугам, а также реквизиты платежных документов по платежам, полученным застройщиком от самого покупателя.

Отметим, что в силу согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 169 НК РФ ошибки в счетах-фактурах и корректировочных счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, а также отсутствие (неверное указание) сведений о прослеживаемости товаров не являются основанием для отказа в вычете НДС.

По нашему мнению, претензии к покупателю в части правомерности вычета по НДС возможны в случае указания в сводном счете-фактуре наименования товаров, работ, услуг общей фразой, поскольку в этом случае налоговые органы не смогут идентифицировать наименование фактически приобретенных застройщиком товаров, работ, услуг.

Между тем, отсутствие в счете-фактуре реквизитов платежных документов не мешает налоговому органу идентифицировать продавца, покупателя, наименование товаров, их стоимость и налог. В этом случае каких-либо негативных последствий у покупателя возникнуть не должно.

Косвенно высказанная позиция подтверждается разъяснениями, приведенными в Письме Минфина РФ от 31.10.2012 № 03-07-09/147:

«Вопрос: Об отражении в строке 5 счета-фактуры реквизитов платежного поручения или кассового чека.

Ответ: Согласно пп. "з" п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 1137, в строке 5 счета-фактуры указываются реквизиты (номер и дата составления) платежно-расчетного документа или кассового чека (при расчете с помощью платежно-расчетных документов или кассовых чеков, к которым прилагается счет-фактура), в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Описание реквизитов платежного поручения, в том числе номера платежного поручения, установлено Положением Центрального Банка Российской Федерации от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств". Данный вопрос к компетенции Минфина России не относится.

Одновременно отмечаем, что в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг, имущественных прав), наименование товаров (работ, услуг, имущественных прав), их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога на добавленную стоимость».

Только собственные авторские материалы в MAX-канале. Бухгалтерия, налоги, нововведения, юридические вопросы, иностранные компании и работники, сложные случаи.

Коллегия Налоговых Консультантов, 27 августа 2026 года