Сотрудник принят на дистанционно работу, которую будет осуществлять в месте его проживания в городе Казани. Сама Организация находится в Москве.

В первый свои рабочий день сотрудник едет в командировку в Москву, но не из Казани, а из Краснодара. Организация оплатила сотруднику билет.

Вправе ли Организация учесть стоимость билета в составе расходов?

Ответ:

Из вопроса следует, что местом работы сотрудника, принятого для выполнения дистанционной работы, является место его проживания в городе Казани.

Следовательно, в случае направления сотрудника из Казани в Москву для выполнения служебного задания, такое перемещение следует оформлять в качестве служебной командировки. В этом случае оплата проезда осуществляется за счет средств работодателя и такие расходы могут учитываться в составе расходов в целях исчисления налога на прибыль.

В настоящее время имеются разъяснения фискальных органов, согласно которым при направлении сотрудника в командировку из места проведения отпуска расходы на проезд могут учитываться в составе расходов в целях исчисления налога на прибыль.

В рассматриваемом нами случае сотрудник в первый свой рабочий день должен был бы находиться на рабочем месте – в Казани. Кроме того, сотрудник направляется в командировку не из места проведения отпуска, а из иного места. В отношении указанной ситуации разъяснения фискальных органов отсутствуют.

С одной стороны, можно сделать вывод о том, что в связи с направлением сотрудника в командировку, которую Организация в любом случае была бы вынуждена оформить в связи с выполнением сотрудником трудовой функции вне места нахождения офиса, расходы на проезд не из Казани, а из Краснодара Организация также вправе учесть в целях исчисления налога на прибыль.

С другой стороны, учитывая, что в свой первый рабочий день сотрудник выезжает не из места своей постоянной работы, и не из места проведения отпуска, в связи с отсутствием разъяснений фискальных органов мы не можем полностью исключить риски возникновения претензий со стороны налоговых органов с последующим их исключением из состава расходов.

Обоснование:

В соответствии с частью 2 статьи 57 ТК РФ обязательными для включения в трудовой договор являются, в частности, следующие условия:

место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, расположенном в другой местности, - место работы с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения.

Согласно статье 312.1 ТК РФ дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная работа, выполнение трудовой функции дистанционно) является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей связи общего пользования.

На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных настоящей главой.

Статья 312.6 ТК РФ установлено, что в случае направления работодателем дистанционного работника для выполнения служебного поручения в другую местность (на другую территорию), отличную от местности (территории) выполнения трудовой функции, на дистанционного работника распространяется действие статей 166 - 168 ТК РФ.

На основании статьи 166 ТК РФ служебная командировка - поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными командировками не признаются.

Статьей 168 ТК РФ установлено, что в случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику:

- расходы по проезду.

На основании приведенных норм считаем, что дистанционный сотрудник может быть направлен в командировку в другую местность, отличную от места, где он выполняет свою трудовую функцию.

Соответственно, если офис находится за пределами места, где дистанционный сотрудник выполняет свою функцию, направление сотрудника в офис будет признаваться командировкой. В этом случае у Организации возникнет обязанность возместить сотруднику расходы на проезд.

Согласно подпункту 12 пункта 1 статьи 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы на командировки, в частности на проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы.

Таким образом, расходы на проезд дистанционного работника, оформленные как командировка, Организация сможет учесть в целях исчисления налога на прибыль.

Из вопроса следует, что местом работы сотрудника, принятого для выполнения дистанционной работы, является место его проживания в городе Казани.

Следовательно, в случае направления сотрудника из Казани в Москву для выполнения служебного задания, такое перемещение следует оформлять в качестве служебной командировки. В этом случае оплата проезда осуществляется за счет средств работодателя.

Между тем, в рассматриваемом нами случае Организацией приобретен билет из Краснодара в Москву в день начала выполнения трудовой функции.

В Письме Минфина РФ от 16.06.2017 № 03-03-06/1/37573 были даны следующие разъяснения:

«…в ситуации, когда сотрудник направляется в командировку из места проведения отпуска, затраты на оплату проезда в командировку могут учитываться в составе расходов для целей налогообложения прибыли организаций на основании подпункта 12 пункта 1 статьи 264 НК РФ, поскольку данные затраты были бы понесены организацией независимо от места нахождения работника, направляемого в командировку, но при условии соответствия таких расходов требованиям экономической обоснованности, установленным статьей 252 НК РФ».

В Письме Минфина РФ от 17.01.2017 № 03-04-06/1546 отмечено:

«… расходы на оплату проезда работника из места проведения отпуска к месту проведения командировки и из места командировки к месту постоянной работы могут учитываться в составе расходов в целях налогообложения прибыли организаций на основании подпункта 12 пункта 1 статьи 264 Кодекса».

В рассматриваемом нами случае сотрудник в первый свой рабочий день должен был бы находиться на рабочем месте – в Казани. Кроме того, сотрудник направляется в командировку не из места проведения отпуска, а из иного места. В отношении указанной ситуации разъяснения фискальных органов отсутствуют.

С одной стороны, можно сделать вывод о том, что в связи с направлением сотрудника в командировку, которую Организация в любом случае была бы вынуждена оформить в связи с выполнением сотрудником трудовой функции вне места нахождения офиса, расходы на проезд не из Казани, а из Краснодара Организация также вправе учесть в целях исчисления налога на прибыль.

С другой стороны, учитывая, что в свой первый рабочий день сотрудник выезжает не из места своей постоянной работы, и не из места проведения отпуска, в связи с отсутствием разъяснений фискальных органов мы не можем полностью исключить риски возникновения претензий со стороны налоговых органов с последующим их исключением из состава расходов.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 7 октября 2026 года