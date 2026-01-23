⚡️ Власть признала: налоговая нагрузка убивает микробизнес
Сотни малых предприятий и микробизнесов по всей стране закрываются - от кофеен и булочных до мастерских и салонов услуг.
Государство, кажется, наконец осознало, что перестаралось с нагрузкой.
Триггер - пекарня в Люберцах
Катализатором обсуждения стал звонок предпринимателя Дениса Максимова президенту. Его пекарня «Машенька», годами работавшая на патенте, после вступления в силу поправок-2026 потеряла рентабельность.
Владелец прямо заявил:
с новым НДС работать в белую - значит работать в убыток. И таких «Машенек» по стране - тысячи. Гончарные круги, булочные, бытовые услуги - все то, что создавало комфорт в спальных районах, сейчас массово ликвидируется.
Что дальше?
Президент анонсировал совещание с правительством. Сам факт вынесения вопроса на такой уровень говорит о том, что государство перегнуло палку и теперь ищет способ «откатить» ситуацию, не теряя лица. Вероятность смягчения условий или введения новых льгот для тех, кто слетел с патента, сейчас крайне высока.
Вопрос лишь в том, успеют ли принять поправки до того, как половина рынка уйдет в тень или закроется окончательно.
👇 Коллеги, как считаете: будет реальный откат по ставкам или ограничатся косметическими мерами?
"говорит о том, что государство перегнуло палку и теперь ищет способ «откатить» ситуацию..."
Может тогда хотя бы не будем с 2027 уменьшать лимит перехода на НДС для УСН до 15 млн.?
Или вернём СМП льготные тарифы по взносам?
А то они сейчас ещё хуже понаделают костылей. Либо введут льготы, которыми нормально пользоваться невозможно (типа инвестиционных вычетов).
так нельзя говорить. это - дискредитация. правильнее - ищет способ сделать еще лучше, полнее учесть интересы подданных в процессе активной двусторонней дискуссии с представителями бизнеса.
ничего менять не будут, лишь бы еще не ухудшили, хотя к этому движемся