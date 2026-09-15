Шутки кончились: за налоги теперь отвечает не только собственник

В Перми финансового директора приговорили к 4 годам колонии общего режима, с отсрочкой — до достижения ребенком 14 лет. Плюс штраф 800 тысяч рублей. Повод серьезный: пособничество в уклонении от налогов на 39 млн рублей и 29 эпизодов по выводу денег на обнал.

С 2021 по 2023 год директор и фактический руководитель организации при пособничестве финансового директора недоплатили НДС на сумму больше 39 млн рублей. А в 2022 году группа по предварительному сговору изготовила 102 поддельных платежных поручения. Деньги свыше 43 млн ушли на счета фирм без реальной деятельности, потом их обналичили.

Фактические руководители заключили досудебные соглашения (признание вины и помощь в обмен на мягкое наказание), их дела выделили отдельно.

Финансовый директор получила реальный срок и штраф.

Кого реально зацепит

Может показаться, что это разовая уникальная история про одного финдира в Перми. Нет. Это уже стало массовой схемой, где рискуют все: собственник, гендир, финдир, главбух. Иногда даже кадровик, если собирал подписи.

Пособничество это полноценная статья. Человек не главный исполнитель, но знал, понимал, помогал, подписывал, готовил документы, создавал условия.

Люди часто недооценивают ч. 5 ст. 33 УК РФ.

Думают: исполнитель — директор, а я сбоку. Увы, не прокатит, суд смотрит иначе. И это больно.

Налоговая больше не играет в одиночку

Бюджет трещит, планка по сборам растет. Налоговики все чаще идут в связке с СК, ФСБ и МВД. Не просто акт проверки, а обыски, выемки, допросы, экспертизы. И тогда разговор идет уже не про штрафы и пеню, а про колонию.

Это уже не спор о вычетах. Это 29 преступлений. Если не договориться с налоговой до эскалации конфликта, будет вот так.

Любую проблему лучше решать заранее. Максимальные шансы есть на ранней стадии - письмо из налоговой, уточнение, комиссия, предпроверочный анализ. Потом часто становится поздно: силовики приходят с готовой картиной, а вы пытаетесь вяло объяснить, что «это не то что вы подумали».

Самые дорогие дела начинаются с фразы:

«да мы потом как-нибудь разрулим».

Не стоит ждать, пока придут. Прямо сейчас надо проверить договоры, платежи, контрагентов, подписи, движение денег. Сформируйте защитное досье заранее. Это важно. Если есть риск — идти к налоговому юристу или адвокату до того, как материалы уйдут в СК.

Иногда вопрос решается на этапе допроса, уточнения, добровольной доплаты. Иногда — на этапе полноценного спора, зубодробительной проверки. Но чем раньше вы начнете действовать, тем больше вариантов и шансов не заплатить лишнего.