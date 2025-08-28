😊 Сколько денег нужно для счастья? Реально ли вообще в России быть счастливым?

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля уже почти 8 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь. Пассивный доход приближается к 80 000 в месяц.

Счастье — состояние, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего призвания, самореализации. Также является эмоцией. Формула счастья = глубокое удовлетворение жизнью + максимум положительных эмоций + минимум негативных эмоций. Бытует мнение, что оно не в деньгах, но опрос доказывает обратное.

На этот раз исследованием занялся ВЦИОМ, и выяснилось, что среднестатистическому россиянину для полного и безоговорочного счастья нужно в среднем 227 000 рублей в месяц. Ну а что, довольно солидная сумма, интересно, если все столько будут получать, сколько тогда будет нужно для счастья?