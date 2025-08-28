😊 Сколько денег нужно для счастья? Реально ли вообще в России быть счастливым?

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля уже почти 8 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь. Пассивный доход приближается к 80 000 в месяц.
Счастье — состояние, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего призвания, самореализации. Также является эмоцией. Формула счастья = глубокое удовлетворение жизнью + максимум положительных эмоций + минимум негативных эмоций. Бытует мнение, что оно не в деньгах, но опрос доказывает обратное.
На этот раз исследованием занялся ВЦИОМ, и выяснилось, что среднестатистическому россиянину для полного и безоговорочного счастья нужно в среднем 227 000 рублей в месяц. Ну а что, довольно солидная сумма, интересно, если все столько будут получать, сколько тогда будет нужно для счастья?
💸 Сколько в зарплатах?
Также аналитики ВЦИОМ посчитали, что 227 000 — это 2,5 средние зарплаты. Получается, что они взяли 90 800 рублей. Как обычно, стоит отметить, что средняя зарплата выше медианной, но ВЦИОМ выгоднее показывать среднюю. По данным Сбериндекса медианная зарплата около 66 000 рублей после налогов, и тогда для счастья нужно 3,44 медианные зарплаты. Но зарплаты никак не учитывают леваки и пассивный доход от инвестиций, в том числе от сдачи недвижимости. Тут как раз и кроются основные дополнительные возможности.
💸 Растут ли хотелки?
В 2017 году средняя сумма желаемого дохода составляла 109 тысяч — примерно вдвое меньше. «Зафиксированный двукратный рост "счастливого дохода" за прошедшие 8 лет — это порядка 9,5% его ежегодной капитализации, что сопоставимо с инфляцией в этом периоде. Рост номинальной стоимости "счастья" обусловлен в первую очередь ростом цен», — пояснил эксперт ВЦИОМ Алексей Ручин.
💸 А в Москве и Питере?
Отличный вопрос. Москва и СПб выделяются из общей массы. Тут для счастья нужно в среднем 694 тысячи рублей. Вот это уже уровень! Росстат насчитал в этом году среднюю зарплату в Москве после налогов 155 000 — в 4,47 раза меньше «счастливого дохода». Как считаете, правильно говорят, что в Санкт-Петербурге уже совсем зажрались? Про Москву-то давно понятно. Впрочем, большинство людей не верят в то, что в Москве такие зарплаты. А всё потому, что средняя сильно выше медианной.
💸 Где взять?
Открытым остаётся вопрос, где взять такой доход, чтобы быть счастливым. Ну, массово — точно не получится.
Частично — на работе. Но как мы видим, сумма для счастья ежегодно увеличивается на размер инфляции. Значит нужно дополнительно к зарплате получать ещё доход, равный 2,5 зарплатам. А в идеале, 227 000 в месяц должны получаться от пассивного дохода, чтоб счастье было действительно полным.
💸 О, а этот вариант мне нравится
Как же стать рантье? Чтобы пассивный доход был 227 000 в месяц (2,7 млн в год), нужны активы, которые будут его генерить и при этом расти на размер инфляции (и активы, и доходы). Например, это жилые квартиры под сдачу на 54 млн (от одной до десяти, например) — пассивный доход 5%. Коммерческой недвижимости нужно на 27 млн — пассивный доход 10%. Акций нужно на 31 млн — 8,5%. «Реальные» цифры, которые считаете реальными, легко подставить и посчитать, знаю я, у кого-то квартира и по 25% приносит, а акции по 15%. Депозиты, облигации и вот это вот всё тоже можно, главное все купоны и проценты не проедать, а то инфляция быстро превратит счастье в другое слово.
Я тут недавно считал, что у меня пассивный доход получается в среднем почти 80 000 рублей в месяц. А я ещё и в Москве живу… Ну что сказать, плохие новости у меня не только для среднестатистических россиян, но и для себя. Счастье пока ещё не разблокировано. Выводы каждый сможет сделать самостоятельно;)
💬 Вы как считаете, какой доход нужен для счастья лично вам?
