💼 Мой портфель недвижимости на 7 сентября 2025 (ЗПИФ). Состав, последние покупки, планы

Что по железобетону? Посмотрел, как идут успехи у портфеля недвижимости и что внутри какие доли занимает, а также обдумал планы на ближайшее будущее. Размер ЗПИФн-портфеля составляет 538 тысяч рублей, и в нем есть несколько важных изменений.

Летом я собрал основные ЗПИФы недвижки в крутую сводную таблицу, правда с парсингом возникли некоторые проблемы, так что продолжаю её ковырять, чтобы автоматизация работала как надо и без ошибок. Если что-то не автоматизируется, то придётся часть данных вносить вручную. Сейчас пока что выплаты внесены вручную.

Фонды недвижимости занимают 6,6% от всего портфеля. Если взять только биржевой, то 7,8%. Целевая доля в биржевом портфеле 10%. Как видно, доля всё ещё ниже целевой, поэтому активно её увеличиваю.

💼 Что в портфеле?

РД (он же Рентный доход) — 1 пай. Один из двух тяжеловесов с высокой стоимостью пая. Фонд от ВИМ (та же УК, что у LQDT), аффилированной с ВТБ.

РД ПРО — 25 паёв. Фонд от ВИМ, напоминающий что-то среднее между Рентал ПРО и Парусом. Есть кредитное плечо, ротации в планах, насколько я понимаю, нет. Писал про него недавно отдельный пост, это ракета замедленного действия. Планирую активно докупать. ⭐️ Для квалов.

Рентал ПРО — 100 паёв. Более продвинутый фонд от создателей ПНК с активным управлением и ротацией. Докупил до 100 штук, пока пауза. ⭐️ Для квалов.

Современный 7 (бывший Арендный бизнес 7) — 1 пай. Второй тяжеловес с высокой стоимостью пая. УК СФН, аффилированная со Сбером.

Парус-ЛОГ — 110 паёв. Самая крупная позиция у меня по этому фонду от УК Парус. Эти ребята профессионально занимаются исключительно недвижимостью. Некоторые фонды с кредитным плечом, этот нет. Хотел докупить до 100, но немного переборщил. Пока на паузе. ⭐️ Для квалов.

Парус-СБЛ — 10 паёв. СБЛ недавно появился у меня в портфеле, покупал на размещении последней пачки паёв. Остаётся небольшое плечо. Планирую докупать. ⭐️ Для квалов.

Парус-НОРД — 6 паёв. Самая небольшая позиция, но это не значит, что фонд плохой. Тут тоже есть плечо, но ставка низкая. Планирую немного докупать. ⭐️ Для квалов.

Парус-Красноярск — 40 паёв. Новый фонд в моём портфеле, продолжается продажа паёв от УК + построен новый склад в парке. ⭐️ Для квалов.

❌ Что продал?

Атриум — 32 пая. Небольшой фонд, состоящий из одного помещения в ТЦ Атриум в Москве. Из плюсов — доступный для неквалов и недорогой пай. Продал, потому что он аномально вырос, а рентная доходность снизилась.

✅ Последние покупки

Ранее я добил Рентал ПРО до 100 штук, микро цель выполнена, а также начал покупать СБЛ и РД ПРО.

За последний месяц купил 40 паёв Красноярска — это самая большая покупка. Из Атриума в него переложился. Также взял 15 штук РД ПРО и 20 штук Парус-ЛОГ. Красноярск продолжает продажу паёв от УК, как показывает практика, после отправки в свободное плавание паи дорожают, также обещают повышение плановой доходности.

Видимо, у меня уезжала кукуха, но я купил 10 паёв ЛОГ, потом забыл, что я их купил, и купил ещё раз. Штош, бывает и такое.

🛒 Ближайшие планы

Планирую покупать Красноярск и РД ПРО до 100 штук. Что ещё? НОРД и СБЛ если буду покупать, то пока что не так активно.

Дорогих покупок (пай в районе 100 000 или дороже) не планирую в ближайшей перспективе. Потом уже будет видно, возможно, что-то ещё интересное появится. Посматриваю на Самолёт, а также жду новинки от Паруса — 3 фонда в листе ожидания, скоро должен появиться саратовский ТЦ Триумф.

С таблицей буду разбираться. Времени отнимает дичайше много, а его мало. Ну и время от времени буду рассказывать про этот портфель. Надеюсь, интересно.

