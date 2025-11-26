ЦОК КПК ОСНО 24.11 Мобильная
Инвестиции

💎 10 облигаций с ежемесячным купоном и доходностью до 27%

Ежемесячный купон — это не только приятный звук эсэмэски, но и возможность реинвестировать выплаты максимально регулярно, тем самым повышая потенциальную доходность. А еще ее можно повысить, взяв на себя больше риска. Посмотрим на облигации с ежемесячным купоном до 27%.
Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

⚙️ Параметры: фиксы с доходностью от 19% до 27%, с рейтингом не ниже BBB-, сроком от 1 года. Никаких оферт, только ежемесячные купоны. Эмитенты собраны как на подбор — высокодоходные, для любителей ходить по тонкому льду, хоть и не самому тонкому, и глубина под ним не самая глубокая.

Лизинг-Трейд 001P-04, BBB-

  • ISIN: RU000A104XE0

  • Погашение: 09.06.2027

  • Доходность: 23,93%

  • Цена: 91,39%

  • Купон: 15%

  • ТКД: 16,41%

  • Купонов в год: 12

Каршеринг Руссия 001P-03, A

  • ISIN: RU000A106UW3

  • Погашение: 18.08.2027

  • Доходность: 21,33%

  • Цена: 91,57%

  • Купон: 13,7%

  • ТКД: 14,96%

  • Купонов в год: 12

Электрорешения 001Р-02, BBB

  • ISIN: RU000A10D1J9

  • Погашение: 27.09.2027

  • Доходность: 24,57%

  • Цена: 100,48%

  • Купон: 22,5%

  • ТКД: 22,39%

  • Купонов в год: 12

Легенда БО 002Р-04, BBB

  • ISIN: RU000A10C6Z5

  • Погашение: 18.07.2027

  • Доходность: 21,54%

  • Цена: 100,81%

  • Купон: 20,25%

  • ТКД: 20,08%

  • Купонов в год: 12

Гельтек-Медика БО-01, BBB

  • ISIN: RU000A10D3G1

  • Погашение: 29.09.2028

  • Доходность: 19,36%

  • Цена: 109,25%

  • Купон: 22%

  • ТКД: 20,13%

  • Купонов в год: 12

ТД РКС 002Р-05, BBB-

  • ISIN: RU000A10BQM7

  • Погашение: 20.05.2028

  • Доходность: 27,42%

  • Цена: 106,5%

  • Купон: 28%

  • ТКД: 26,29%

  • Купонов в год: 12

АПРИ БО-002Р-11, BBB-

  • ISIN: RU000A10CM06

  • Погашение: 13.08.2028

  • Доходность: 27,01%

  • Цена: 101,7%

  • Купон: 25%

  • ТКД: 24,58%

  • Купонов в год: 12

Патриот Групп 001Р-01, BBB

  • ISIN: RU000A10B2D2

  • Погашение: 26.02.2028

  • Доходность: 24,09%

  • Цена: 109,22%

  • Купон: 27%

  • ТКД: 24,72%

  • Купонов в год: 12

GloraX 001Р-04, BBB-

  • ISIN: RU000A10B9Q9

  • Погашение: 24.03.2028

  • Доходность: 20,2%

  • Цена: 113,08%

  • Купон: 25,5%

  • ТКД: 22,55%

  • Купонов в год: 12

Миррико БО-П05, BBB-

  • ISIN: RU000A10CTG1

  • Погашение: 09.09.2028

  • Доходность: 24,78%

  • Цена: 100,32%

  • Купон: 22,5%

  • ТКД: 22,42%

  • Купонов в год: 12

Что важно понимать? Если нет по какой-либо причине 100% уверенности в том, что эмитент будет платить до погашения и погасит выпуск, нужно диверсифицироваться. Эмитенты в списке не самые днищенские и даже довольно крупные, но уж точно не беспроблемные. 💬 Кого берёте?

igotosochi

ГлавнаяБух.Совет