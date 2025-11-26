💎 10 облигаций с ежемесячным купоном и доходностью до 27%
Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.
⚙️ Параметры: фиксы с доходностью от 19% до 27%, с рейтингом не ниже BBB-, сроком от 1 года. Никаких оферт, только ежемесячные купоны. Эмитенты собраны как на подбор — высокодоходные, для любителей ходить по тонкому льду, хоть и не самому тонкому, и глубина под ним не самая глубокая.
Лизинг-Трейд 001P-04, BBB-
ISIN: RU000A104XE0
Погашение: 09.06.2027
Доходность: 23,93%
Цена: 91,39%
Купон: 15%
ТКД: 16,41%
Купонов в год: 12
Каршеринг Руссия 001P-03, A
ISIN: RU000A106UW3
Погашение: 18.08.2027
Доходность: 21,33%
Цена: 91,57%
Купон: 13,7%
ТКД: 14,96%
Купонов в год: 12
Электрорешения 001Р-02, BBB
ISIN: RU000A10D1J9
Погашение: 27.09.2027
Доходность: 24,57%
Цена: 100,48%
Купон: 22,5%
ТКД: 22,39%
Купонов в год: 12
Легенда БО 002Р-04, BBB
ISIN: RU000A10C6Z5
Погашение: 18.07.2027
Доходность: 21,54%
Цена: 100,81%
Купон: 20,25%
ТКД: 20,08%
Купонов в год: 12
Гельтек-Медика БО-01, BBB
ISIN: RU000A10D3G1
Погашение: 29.09.2028
Доходность: 19,36%
Цена: 109,25%
Купон: 22%
ТКД: 20,13%
Купонов в год: 12
ТД РКС 002Р-05, BBB-
ISIN: RU000A10BQM7
Погашение: 20.05.2028
Доходность: 27,42%
Цена: 106,5%
Купон: 28%
ТКД: 26,29%
Купонов в год: 12
АПРИ БО-002Р-11, BBB-
ISIN: RU000A10CM06
Погашение: 13.08.2028
Доходность: 27,01%
Цена: 101,7%
Купон: 25%
ТКД: 24,58%
Купонов в год: 12
Патриот Групп 001Р-01, BBB
ISIN: RU000A10B2D2
Погашение: 26.02.2028
Доходность: 24,09%
Цена: 109,22%
Купон: 27%
ТКД: 24,72%
Купонов в год: 12
GloraX 001Р-04, BBB-
ISIN: RU000A10B9Q9
Погашение: 24.03.2028
Доходность: 20,2%
Цена: 113,08%
Купон: 25,5%
ТКД: 22,55%
Купонов в год: 12
Миррико БО-П05, BBB-
ISIN: RU000A10CTG1
Погашение: 09.09.2028
Доходность: 24,78%
Цена: 100,32%
Купон: 22,5%
ТКД: 22,42%
Купонов в год: 12
Что важно понимать? Если нет по какой-либо причине 100% уверенности в том, что эмитент будет платить до погашения и погасит выпуск, нужно диверсифицироваться. Эмитенты в списке не самые днищенские и даже довольно крупные, но уж точно не беспроблемные. 💬 Кого берёте?
