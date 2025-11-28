☃️ Дивиденды декабря. Ну вот, опять богатеть
Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.
Дивидендный сезон начинается в декабре, закончится уже в следующем году. Компании будут платить за 9 месяцев, парочка залётных за 2024 и за 1П2025. В декабре только часть, растянем удовольствие на январь (там даже нефтяночка уже объявилась), а то и на февраль тоже. Да будет дивидендная зима!
Henderson 9м2025
• Купить до: 01.12.2025
• Дивиденд: 12₽
• Дивдоходность: 2,27%
Акрон 9м2025
• Купить до: 08.12.2025
• Дивиденд: 189₽
• Дивдоходность: 1,05%
CarMoney 9м2025
• Купить до: 09.12.2025
• Дивиденд: 0,08₽
• Дивдоходность: 4,43%
Мордовэнергосбыт 9м2025
• Купить до: 11.12.2025
• Дивиденд: 0,104087₽
• Дивдоходность: 11,87%
ЦИАН 9м2025
• Купить до: 11.12.2025
• Дивиденд: 104₽
• Дивдоходность: 15,41%
Займер 9м2025
• Купить до: 12.12.2025
• Дивиденд: 6,88₽
• Дивдоходность: 4,44%
Европлан 9м2025 💼
• Купить до: 12.12.2025
• Дивиденд: 58₽
• Дивдоходность: 10,09%
НКХП 9м2025
• Купить до: 18.12.2025
• Дивиденд: 9₽
• Дивдоходность: 1,77%
Пермэнергосбыт ао/ап 9м2025
• Купить до: 18.12.2025
• Дивиденд: 26₽
• Дивдоходность: ао 6,57% / ап 6,15%
Ренессанс 6м2025
• Купить до: 18.12.2025
• Дивиденд: 4,1₽
• Дивдоходность: 4,09%
Полюс 9м2025
• Купить до: 19.12.2025
• Дивиденд: 36₽
• Дивдоходность: 1,68%
Диасофт 9м2025 💼
• Купить до: 19.12.2025
• Дивиденд: 18₽
• Дивдоходность: 0,94%
Озон 9м2025
• Купить до: 19.12.2025
• Дивиденд: 143,55₽
• Дивдоходность: 3,89%
Авангард 9м2025
• Купить до: 18.12.2025
• Дивиденд: 16,1₽
• Дивдоходность: 2,39%
ЭсЭфАй 9м2025
• Купить до: 24.12.2025
• Дивиденд: 902₽
• Дивдоходность: 55,25%
НПО Наука 9м2025
• Купить до: 25.12.2025
• Дивиденд: 4,07₽
• Дивдоходность: 0,92%
ММЦБ 9м2025
• Купить до: 29.12.2025
• Дивиденд: 3₽
• Дивдоходность: 2,69%
Светофор ао/ап 2024
• Купить до: 29.12.2025
• Дивиденд: ао 0,1₽ / ап 4,22₽
• Дивдоходность: ао 0,63% / ап 11,89%
Итого почти два десятка компаний. У меня-то в портфеле всего две: Европлан и Диасофт. Совсем немного, они у меня не в приоритете. Самые шок-дивы от ЭсЭфАй.
Из моего портфеля в январе самые интересные дивиденды от Красного Лукича, а вот от Татнефти и Роснефти какие-то крохотулечки будут. Посмотрим, что ещё объявится.
📋 Список на декабрь не отличный, хоть и не ужасный. Есть позитивные моменты по ЦИАНу и Европлану, ну и сюрприз от ЭсЭфАй. Не очень много компаний любят Новый Год и готовы насыпать много денег под ёлки, но они есть, и есть дух праздника. А в январе афтерпати.
❓А вы от кого ждёте дивидендов в декабре и январе?
