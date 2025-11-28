☃️ Дивиденды декабря. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые ждем в декабре, ведь что? Ведь начинается зимний дивидендный сезон, а под елочки компании уже готовятся насыпать денежки.

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные обзоры дивидендных акций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры акций, облигаций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.

Дивидендный сезон начинается в декабре, закончится уже в следующем году. Компании будут платить за 9 месяцев, парочка залётных за 2024 и за 1П2025. В декабре только часть, растянем удовольствие на январь (там даже нефтяночка уже объявилась), а то и на февраль тоже. Да будет дивидендная зима!

Henderson 9м2025

• Купить до: 01.12.2025

• Дивиденд: 12₽

• Дивдоходность: 2,27%

Акрон 9м2025

• Купить до: 08.12.2025

• Дивиденд: 189₽

• Дивдоходность: 1,05%

CarMoney 9м2025

• Купить до: 09.12.2025

• Дивиденд: 0,08₽

• Дивдоходность: 4,43%

Мордовэнергосбыт 9м2025

• Купить до: 11.12.2025

• Дивиденд: 0,104087₽

• Дивдоходность: 11,87%

ЦИАН 9м2025

• Купить до: 11.12.2025

• Дивиденд: 104₽

• Дивдоходность: 15,41%

Займер 9м2025

• Купить до: 12.12.2025

• Дивиденд: 6,88₽

• Дивдоходность: 4,44%

Европлан 9м2025 💼

• Купить до: 12.12.2025

• Дивиденд: 58₽

• Дивдоходность: 10,09%

НКХП 9м2025

• Купить до: 18.12.2025

• Дивиденд: 9₽

• Дивдоходность: 1,77%

Пермэнергосбыт ао/ап 9м2025

• Купить до: 18.12.2025

• Дивиденд: 26₽

• Дивдоходность: ао 6,57% / ап 6,15%

Ренессанс 6м2025

• Купить до: 18.12.2025

• Дивиденд: 4,1₽

• Дивдоходность: 4,09%

Полюс 9м2025

• Купить до: 19.12.2025

• Дивиденд: 36₽

• Дивдоходность: 1,68%

Диасофт 9м2025 💼

• Купить до: 19.12.2025

• Дивиденд: 18₽

• Дивдоходность: 0,94%

Озон 9м2025

• Купить до: 19.12.2025

• Дивиденд: 143,55₽

• Дивдоходность: 3,89%

Авангард 9м2025

• Купить до: 18.12.2025

• Дивиденд: 16,1₽

• Дивдоходность: 2,39%

ЭсЭфАй 9м2025

• Купить до: 24.12.2025

• Дивиденд: 902₽

• Дивдоходность: 55,25%

НПО Наука 9м2025

• Купить до: 25.12.2025

• Дивиденд: 4,07₽

• Дивдоходность: 0,92%

ММЦБ 9м2025

• Купить до: 29.12.2025

• Дивиденд: 3₽

• Дивдоходность: 2,69%

Светофор ао/ап 2024

• Купить до: 29.12.2025

• Дивиденд: ао 0,1₽ / ап 4,22₽

• Дивдоходность: ао 0,63% / ап 11,89%

Итого почти два десятка компаний. У меня-то в портфеле всего две: Европлан и Диасофт. Совсем немного, они у меня не в приоритете. Самые шок-дивы от ЭсЭфАй.

Из моего портфеля в январе самые интересные дивиденды от Красного Лукича, а вот от Татнефти и Роснефти какие-то крохотулечки будут. Посмотрим, что ещё объявится.

📋 Список на декабрь не отличный, хоть и не ужасный. Есть позитивные моменты по ЦИАНу и Европлану, ну и сюрприз от ЭсЭфАй. Не очень много компаний любят Новый Год и готовы насыпать много денег под ёлки, но они есть, и есть дух праздника. А в январе афтерпати.

❓А вы от кого ждёте дивидендов в декабре и январе?

Понравился пост? Поддержите 👍 лайком и комментарием — это лучшая поддержка и мотивация!

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.