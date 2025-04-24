Других нет

Хотя при дроблении предъявленного поставщиком налога на несколько частей выигрывает бюджет, который в этом случае получает деньги от налогоплательщика, а не остается ему должным.

Но прапорщик велел грузить люминий законодатель однозначно указал, что в полном объеме, наше дело не рассуждать, а выполнять, не сомневаясь, сказанное.

Довольно давно (лет пять-шесть назад) я уже делился своими рассуждениями по этому поводу.

Но постоянные и (лично для меня, не скажу за других) не всегда удобные изменения поисковой системы на сайте не дают мне возможность дать ссылку на ту давнюю статью.

Так что (извините, Елена) данная публикация будет практически повторением той давней, и (опять таки для меня, не знаю, как для других) потерянной статьи.

Итак, вновь постараемся разобраться, откуда в ст. 172 НК РФ появилось вот это самое «в полном объеме».

В статью 172 Кодекса она была перенесена действительными авторами 21 главы (а не господами депутатами ГД III созыва) из Закона РФ от 06.12.91 № 1992-1 «О налоге на добавленную стоимость».

И механизм расчета НДС, подлежащего взносу бюджет, в ту пору был несколько другим. Начислялся НДС, как и сейчас, на дату реализации. А вот по материалам принимался к вычету – на дату их отпуска в производство (согласно данным бухгалтерского учета), по товарам — на дату продажи.

По имуществу, находящемуся на складах, он учитывался на счете 19, вплоть до его выбытия с 10 или 41 счета.

А вот по приобретённым основным средствам (и нематериальным активам) подлежащий уплате их поставщику (или уже уплаченный) налог в 1992 году подлежал включению в их стоимость (подп. «а» п. 2 ст. 7 Закона № 1992-1) с последующим списание на себестоимость через суммы износа (амортизации).

С 1993 года (п. 2 ст. 7) суммы налога, уплаченные при приобретении основных средств и нематериальных активов, вычитались из сумм налога, подлежащих взносу в бюджет, равными долями в течение двух лет, начиная с момента ввода в эксплуатацию основных средств и принятия на учет нематериальных активов.

И так он принимался к вычету вплоть до декабря 1995 года.

С начала 1996 года этот абзац отредактировали и он стал таким: Суммы налога, уплаченные при приобретении основных средств и нематериальных активов, в полном объеме вычитаются из сумм налога, подлежащих взносу в бюджет, в момент принятия на учет основных средств и нематериальных активов.

То есть точно так же, как и по материалам, товарам, работам, услугам и т. д. Убрали разницу между принятием к вычету НДС по оборотным активам и внеоборотным.