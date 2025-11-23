Изменение НДС: часть 3

Получение предоплаты (и не только денежными средствами) в декабре.

В предыдущих публикациях (https://www.klerk.ru/user/209610/669058/, и https://www.klerk.ru/user/209610/669360/) были рассмотрены проблемы, которые возникнут у организаций, продавших товар или передавших результат выполненных работ в конце декабря (или все-таки в начале января?).

По какой ставке (20% или 22%) они обязаны начислить НДС (а партнеры могут принять его к вычету)?

Но налоговая база (подп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ) возникает не только на дату реализации товаров или работ, но и при получении предварительной оплаты от покупателя либо заказчика.

И при этом предоплата может быть произведена как перечислением ее средств на расчетный счет продавца (подрядчика), ни и неденежными средствами.

Например, зачетом взаимных требований.

И вот тут в этот период (декабрь-январь) у партнеров могут возникнуть проблемы.

Сразу к примеру.

ООО «Альфа» в декабре 2025 года продает ООО «Бета» товар на сумму 1,5 млн. руб., в том числе 250 тыс. руб. налога на добавленную стоимость. ООО «Бета», в свою очередь, обязуется (но уже в 2026 году) выполнить работы по ремонту принадлежащего ООО «Альфа» оборудования на эту же сумму*. *Проще было бы продать товар не в конце декабря, а сразу после праздников (в начале января), но вот сложилось так, что он потребен покупателю уже в декабре.

Декабрьская реализация у продавца отразилась записями:

Дебет счета 62.01 Кредит счета 90.01 — 1 500 000 руб.;

Дебет счета 90.03 Кредит счета 68.02 — 250 000 руб.

У покупателя:

Дебет счета 41 (или 10) Кредит счета 60.01 — 1 250 000 руб.;

Дебет счета 19 Кредит счета 60.01 — 250 000 руб.;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19 — 250 000 руб.

Но за полученный товар (или материалы) ЗАО «Бета» должен расплатиться не деньгами, а ремонтом в январе (или позже).

То есть стоимость полученных материалов следует считать поступившей предоплатой.

Не будем тут рассуждать о справедливой стоимости этих материалов и будущего ремонта, и можно дли считать их равными (в бухгалтерском учете и для целей налогообложения), и что делать, если (по мнению потомственных аудиторов в первом поколении) они будут различаться на 12 руб. 37 коп.

Признаем их равными, и пусть кто-то как-то докажет, что это не так.

Признание задолженности за приобретенный товар (материалы) получением предоплаты (в декабре же, в день их оприходования) должно быть учтено, как:

Дебет счета 60.01 Кредит счета 62.02 — 1 500 000 руб.

И сразу же возникает обязанность по начислению налога от этой суммы, оформлению авансового счета-фактуры, регистрации его в книге продаж и выставлению заказчику (который до этого был продавцом).

Значит:

Дебет счета 76 (АВ) Кредит счета 68.02 — 250 000 руб.

В свою очередь ООО «Альфа» (теперь уже не продавец, а заказчик) признает задолженность за проданный товар предоплатой за ремонт:

Дебет счета 60.02 Кредит счета 62.01 — 1 500 000 руб.

После получения авансового счета-фактуры и регистрации его в книге покупок возникает право на принятие налога к вычету:

Дебет счета 68.02 Кредит счета 76 (ВА) — 250 000 руб.

И далее (как было сказано в фильме «Человек с бульвара Капуцинов» – делаем монтаж) и переходим к тому, что концом января (или началом февраля) подписан акт об окончании ремонта.

ООО «Альфа» должно отразить предъявленные подрядчиком затраты на его проведение в сумме…

А вот в какой?

1 500 000 руб. за минусом НДС (уже по ставке 22%), то есть 1 229 508 руб. (1 500 000 руб. - 270 292 руб.)?

Или те же 1 250 000 руб., равные стоимости проданных материалов без учета налога?

Мое личное мнение, что здесь нужно ориентироваться именно на стоимость материалов без учета налога.

Семь лет назад, когда на такие же 2% повышали ставку, было письмо Минфина (от 28.08.2018 № 24-03-07/61247) (оно касалось госконтрактов).

В нем чиновники тогда отметили, что цена контракта может быть изменена в установленном законодательством о контрактной системе порядке, в том числе при изменении

ставки НДС.

Поэтому и ныне сумма понесенных затрат на ремонт должна быть признана равной сумме приобретенных в прошлом году материалов без учета налога на добавленную стоимость. НДС же (по ставке 22%) подлежит начислению, так сказать «сверху», в сумме 275 000 руб.*

*Терзают смутные сомнения, что ряд креативных юристов и потомственных аудиторов с этим не согласятся. Готов выслушать их контрдоводы, но не в стиле «я считаю, что…», или «я художник, я так вижу», а с приведением нормальных логичных аргументов.

Значит, затраты на ремонт следует учесть записью:

Дебет счета 23 (25, 26, 44) Кредит счета 60.01 — 1 250 000 руб.

НДС по январскому (или февральскому) счету-фактуре в размере 275 000 руб., после регистрации его в книге покупок, принимается к вычету:

Дебет счета 19 Кредит счета 60.01 — 275 000 руб.;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19 — 275 000 руб.

Далее следует зачесть долг подрядчика за купленные материалы:

Дебет счета 60.01 Кредит счета 60.02 — 1 500 000 руб.

Но подрядчику (бывшему покупателю) заказчик (бывший продавец) остается должен ещё 25 000 руб. (те самые 2% налога от 1 250 000 руб.)

Одновременно декабрьский счет-фактура (на 250 000 руб.) регистрируется в книге продаж и восстанавливается:

Дебет счета 76 (ВА) Кредит счета 68.02 — 250 000 руб.

К вычету, получается, можно принять больше, чем было принято в декабре и восстановлено.

У ООО «Бета», которое сейчас подрядчик (а в прошлом году — покупатель), записи будут следующими.

Реализация ремонта:

Дебет счета 62.01 Кредит счета 90.01 — 1 525 000 руб.;

Дебет счета 90.03 Кредит счета 68.02 — 225 000 руб.

Зачет задолженности:

Дебет счета 62.02 Кредит счета 62.01 — 1 500 000 руб.

Принятие к вычету НДС от полученного в прошлом году аванса:

Дебет счета 68.02 Кредит счета 76 (АВ) — 250 000 руб.

И «Бета» остается должным бюджету 25 000 руб. НДС плюс ждет такую же сумму (вот так совпало*) от заказчика.

