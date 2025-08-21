16 ошибок в комплексном маркетинге юридических услуг

9. Пренебрежение отзывами

Для юридических услуг особенно важны отзывы с описанием конкретных результатов, а не шаблонные благодарности. Просите клиентов описывать не только результат, но и процесс работы. Размещайте отзывы не только на сайте, но и на профильных площадках.